【430万円騙し取られた】台風シーズンに多発する「屋根修理詐欺」！郵便配達員が目撃した悪質業者の手口【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
大雨や台風のシーズンになると、民家の屋根を見上げ、声を掛けてくる人が各地に現れる。「お宅の屋根の板金が浮いているのが見えて、親方が心配だから見てあげて来いって…」と善人のふりをして近づいてくるが、これは詐欺であることが多い。今回は、郵便配達員が実際に目撃した詐欺師の話を紹介する。
■「430万円騙し取られた」…SNSで拡散された被害報告
現役の郵便局員である送達ねこさん(@jinjanosandou)は、自身が見聞きした体験談を漫画化しているうちに、他局の同僚たちからも体験談が寄せられるようになった。今回はI局のコージさんから聞いた話だが、実は全国各地で同じような詐欺が起こっているという。
この漫画をSNSにアップするや否や、多くの読者から反響が届いた。「両親がその手口に引っかかり430万円だまし取られました。取り返しましたけど、弁護士費用に50万円かかりました…」といった具体的な被害報告や、「うちにもお宅の屋根が…と訪ねてきました」「テレビのアンテナが傾いているので落ちたら危ない、と言ってきました」など、体験者たちの書き込みがあふれた。
東京西部の工務店勤務の読者からも「お客様からよく相談を受けます。数年前から結構増えているようです」という声が届いた。送達ねこさんの体験談は千葉のものだが、東京西部でも同様の事案が発生しており、広範囲で起こっている詐欺事件のようだ。
■「回覧板で回すべき」と拡散希望の声
「詐欺にもシーズンがあるのか」と驚くが、この手の詐欺は今の季節に多く見られるという。「『屋根が飛ぶとご近所さんの迷惑になる』と不安を煽ってくるので、大雨、台風シーズンはさらにこの手の詐欺が活発になるようです。この漫画を読んで『こういう詐欺もあるのか』と知ってもらえれば幸いです。どうかご注意を！」と注意を促した。
コメント欄には「この漫画は全国の町内会で回覧板で回すべき！」「全国の市町村の広報誌の巻頭に載っけるべきだろ！」といった声も寄せられた。被害に遭わないように、まずはこういう詐欺があるという情報を親戚や知り合いと共有しておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。