WEST.の応援で、毎日コツコツビタミンCを投資して「ええ調C」に！VC-3000のど飴 新WEB CM「投資の誘い」篇公開

WEST.が出演するVC-3000のど飴の新WEB CM「投資の誘い」篇が、11月10日に公開された。あわせて、特設サイトの公開や屋外広告の掲出も開始。今後も順次新たな関連施策が展開されていくこともわかった。

■VC-3000のど飴でのビタミン補給は、心身への大きなリターンを狙う“投資”

投資は忙しくて難しい。そんな現代人のために提唱したいのが「VC投資」。「VC-3000のど飴」を食べて体内にコツコツとビタミンCを補給することで、心身への大きなリターンを狙っていく“投資”だ。

「VC-3000のど飴」1粒には、ブロッコリー1株分に相当するビタミンC（※138mg）が含まれており、「VC投資」はこの事実に基づいて生まれた新たな投資術。ビタミンCの効果を実感してもらうとともに、日常的に継続して投資することを後押ししたいという意図が込められている。

また、本施策の一環として新WEBCMの公開、特設ランディングページを公開するとともに、11月10日よりJR西日本・大阪駅、11月24日より渋谷駅にて屋外広告を掲出予定。今回の取り組みに続き、さらなる企画も展開していく予定だ。

■WEB CM「投資の誘い」篇 概要

投資はむずかしい。そう思っていないだろうか？

VC投資なら、いつでもどこでもカンタンにおいしく、ビタミンCを投資できる。

そんな誘い文句が伝わってくる、WEST.渾身の熱いかけ声に注目しよう。

■屋外広告概要

WEST.が「VC投資応援団」として登場し、ビタミンC摂取を「投資」になぞらえたメッセージを1週間日替わりで発信。WEST.メンバーが元気で明るい「応援団」の姿で、ココロとカラダが「ええ調子」になるよう力強く後押ししてくれる。月曜から日曜まで、曜日ごとに異なるデザインにも要注目だ。

●公開期間

(1)2025年11月10日～11月16日

(2)2025年11月24日～11月30日

●掲載場所

(1)JR西日本大阪駅御堂筋口・中央口・桜橋口・橋上自由通路

(2)渋谷駅

●放映時間

(1)6:00～24:00

(2)4:30～25:00

■オリジナルスマホ待ち受け画像プレゼント企画概要

ノーベル製菓公式Xアカウント、または特設サイトよりダウンロード可能。

スマートフォンを開くと、まるでWEST.のメンバーからメッセージが届いたかのように表示され“VC-3000のど飴”をおすすめしてくれるポップアップ風デザインの待ち受け画像だ。

※プレゼント期間：2025年11月10日～2026年5月31日

■関連リンク

VC-3000のど飴 キャンペーン特設サイト

https://www.nobel.co.jp/vc3000/cp2025/

WEST. OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/29

https://www.elov-label.jp/s/je/artist/J0010