¡¡Íè²Æ¤Ë¹µ¤¨¤ëJ¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¸µÆü·è¾¡¡×¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½©½ÕÀ©¸µÇ¯¤È¤Ê¤ë26Ç¯ÅÙ¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤ò¡¢27Ç¯1·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¡£¸µÆü·è¾¡¤Ï20Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¿·½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¸µÆü·è¾¡¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¹±Îã¹Ô»ö¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Î·è¾¡¤¬11·î22Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢21Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏÁª¼ê¤Î½½Ê¬¤ÊµÙÂ©´ü´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á·è¾¡¤ÎÆüÄø¤òÁ°ÅÝ¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ë¾Ã²½¤¹¤ëÆüÄø¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤ÀÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢24Ç¯¸µÆü¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ò¹µ¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤¬¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ç¡¢À¤´Ö¤Ë¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡26¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï8·î¾å½Ü¤Ë³«Ëë¤·¡¢J1¤Ï12·î19Æü¤ËÁ°È¾Àï¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Å·¹ÄÇÕ¤ÏÅßµ¨´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿Æ±23Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡¡¢Æ±27Æü¤Ë½à·è¾¡¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£