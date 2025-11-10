WEST.、応援団姿で渾身の熱い掛け声 新CM公開
【モデルプレス＝2025/11/10】WEST.が出演するVC-3000のど飴の新WEB CM「投資の誘い」篇が、11月10日より公開。同日より屋外広告の掲出も開始される。
【写真】WEST.、コミカルな新CM
今回のCMは、VC投資なら「いつでもどこでもカンタンにおいしく、ビタミンCを投資できる」。そんな誘い文句が伝わってくるWEST.渾身の熱い掛け声が見どころだ。
また、JR西日本・大阪駅、渋谷駅にて屋外広告も。WEST.が「VC投資応援団」として登場し、ビタミンC摂取を「投資」になぞらえたメッセージを1週間日替わりで発信する。（modelpress編集部）
公開期間：
1＞2025年11月10日〜11月16日
2＞2025年11月24日〜11月30日
掲載場所：
1＞渋谷駅
2＞JR西日本 大阪駅 御堂筋口・中央口・桜橋口・橋上自由通路
放映時間：
1＞6：00〜24：00
2＞4：30〜25：00
【Not Sponsored 記事】
【写真】WEST.、コミカルな新CM
◆WEST.が応援団に
今回のCMは、VC投資なら「いつでもどこでもカンタンにおいしく、ビタミンCを投資できる」。そんな誘い文句が伝わってくるWEST.渾身の熱い掛け声が見どころだ。
また、JR西日本・大阪駅、渋谷駅にて屋外広告も。WEST.が「VC投資応援団」として登場し、ビタミンC摂取を「投資」になぞらえたメッセージを1週間日替わりで発信する。（modelpress編集部）
◆屋外広告概要
公開期間：
1＞2025年11月10日〜11月16日
2＞2025年11月24日〜11月30日
掲載場所：
1＞渋谷駅
2＞JR西日本 大阪駅 御堂筋口・中央口・桜橋口・橋上自由通路
放映時間：
1＞6：00〜24：00
2＞4：30〜25：00
【Not Sponsored 記事】