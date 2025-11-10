£á£å£ó£ð£á¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½é½Ð¾ìÆâÄê¡¢£´¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±éÀ®¸ù¤µ¤»¤ë
¡¡£´¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£á£å£ó£ð£á¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¡×¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬£¹Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü´Ú¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë£´¿Í¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö£Ó£õ£ð£å£ò£î£ï£ö£á¡×¡Ö£×£è£é£ð£ì£á£ó£è¡×¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë£±²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â£±£°Âå¡¢£²£°Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¤Ç¤Ï¡¢£¸·î£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö£Ö£å£î£õ£å£±£°£±¡×¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡££Ó£Î£Ó¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Ò¤·¤á¤¯ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¡Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡£á£å£ó£ð£á¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£³Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Í£Ù¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡×¤¬È¯Çä¤«¤é£±½µ´Ö¤Ç£±£¶£¹ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬¼Â¸½¡£Íâ£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¡¢³¤³°½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£´·î¤ËÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë£´¿Í¡£Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¢¡£á£å£ó£ð£á¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¥«¥ê¥Ê¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢¥¸¥¼¥ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î£´¿ÍÁÈ¡££²£°£²£°Ç¯¡Ö£Â£ì£á£ã£ë¡¡£Í£á£í£â£á¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£´Ç¯¡Ö£È£ï£ô¡¡£Í£å£ó£ó¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö£Ó£õ£ð£å£ò£î£ï£ö£á¡×¤ÏÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ö£²£°£²£´Ç¯¥Ù¥¹¥È£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¥½¥ó¥°¡×¤ËÁª½Ð¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö£Í£Õ£Ó£É£Ã¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä£Ó¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢³Ú¶Ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£