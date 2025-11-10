WEST.、黄色のコスチュームが映える“応援団”に ビタミンC補給＝投資になぞらえ力強く後押し
7人組グループ・WEST.出演によるノーベル製菓『VC-3000のど飴』新ウェブCM「投資の誘い」篇が、10日から公開される。同施策の一環として特設ランディングページを公開するとともに、10日よりJR西日本・大阪駅、24日より渋谷駅にて屋外広告を掲出する。
【動画】WEST.が黄色のコスチュームに身につけ“投資”をおすすめ
投資は忙しくて難しい、そんな現代人のために提唱したいのが「VC投資」。「VC-3000のど飴」を食べて体内にコツコツとビタミンCを補給することで、心身への大きなリターンを狙っていく“投資”でもある。
「VC-3000のど飴」1粒には、ブロッコリー1株分に相当するビタミンC（※138mg）が含まれており、この事実に基づいて生まれた新たな投資術。ビタミンCの効果を実感してもらうとともに、日常的に継続して投資することを後押ししたいという意図が込められている。
屋外広告では、WEST.が「VC投資応援団」として登場し、ビタミンC摂取を「投資」になぞらえたメッセージを、1週間日替わりで発信。WEST.メンバーが元気で明るい「応援団」の姿で、ココロとカラダが「ええ調子」になるよう力強く後押ししてくれる。月曜から日曜まで、曜日ごとに異なるデザインにも注目だ。
