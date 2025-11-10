◇F1第21戦ブラジルGP 予選（2025年11月9日 サンパウロ インテルラゴス・サーキット＝1周4.309キロ×71周）

ドライバーズランキング首位に立つマクラーレンのランド・ノリス（英国）が2戦連続のポール・ツー・ウインで今季7勝目、通算11勝目をマーク。5位だったランキング2位オスカー・ピアストリ（オーストラリア）とのポイント差を24点に広げ、初の総合優勝へ一歩前進した。メルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が自己ベストの2位、レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）がピットスタートから驚異の追い上げを見せて3位。レッドブルの角田裕毅は完走では最下位の17位に終わり、2戦続けて入賞を逃した。

角田は17番グリッドからのスタートで14番手へ浮上。キックザウバーのガブリエル・ボルトレート（ブラジル）がクラッシュしてセーフティーカー（SC）が入ると、2周目でピットインしてタイヤをハードからミディアムに変えた。

6周目のレース再開直後、アントネッリのマシンにはじかれたフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）がリタイア。アントネッリに接触して原因をつくったピアストリが10秒のタイムペナルティーを科された。角田もアストンマーチンのランス・ストロール（カナダ）に追突してしまい、10秒のタイムペナルティー。25周目に2度目のピットインでペナルティーを消化しようとしたが、10秒間停止せずにピット作業に入ったとして再度の10秒ペナルティーを科される悪循環となった。

予選では16番手だったフェルスタッペンは7周目でミディアムに変えてからオーバーテークを連発。35周目で2度目のピットインを行い、ノリスがタイヤ交換に入った51周目には一時トップに立った。54周目でソフトタイヤに交換して4番手からメルセデス勢を追い、63周目にジョージ・ラッセル（英国）をかわして3番手へ。さらにアントネッリにも迫ったものの、わずかに届かなかった。

▼ノリス 素晴らしいレースでした。ブラジルで勝ててうれしいです。コースもファンも素晴らしく、完璧な週末でした。（総合優勝争いは）状況がすぐに変わるので、自分は自分自身に集中してプッシュし続けるだけです。

▼フェルスタッペン パンクもあったし、ピットレーンから表彰台に立てるとは予想していなかった。信じられない結果だ。僕たちは決して諦めない。何度かDRSトレインがあって簡単じゃなかったけど、トップから10秒差でフィニッシュできたのは信じられない。

▽決勝順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)フェルスタッペン（レッドブル）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)ピアストリ（マクラーレン）

(６)ベアマン（ハース）

(７)ローソン（レーシングブルズ）

(８)ハジャー（レーシングブルズ）

(９)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(10)ガスリー（アルピーヌ）

(11)アルボン（ウィリアムズ）

(12)オコン（ハース）

(13)サインツ（ウィリアムズ）

(14)アロンソ（アストンマーチン）

(15)コラピント（アルピーヌ）

(16)ストロール（アストンマーチン）

(17)角田裕毅（レッドブル）

リタイア ハミルトン（フェラーリ）

リタイア ルクレール（フェラーリ）

リタイア ボルトレート（キックザウバー）