マーティン・ギャリックス主宰レーベルが原宿発ブランドと初コラボ、ラフォーレ原宿でポップアップ開催

オランダのDJで音楽プロデューサーのマーティン・ギャリックス（Martin Garrix）が立ち上げたレコードレーベル「スタンプド・レコーズ（STMPD RCRDS）」が、原宿発のブランド「アビセア（Abyssea）」との初のコラボレーションコレクション「STMPD RCRDS × Abyssea」を発売する。11月13日からラフォーレ原宿で開催されるポップアップストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

「STMPD RCRDS × Abyssea」は、音楽とファッションの境界を超えた限定コレクションとして展開。ライオンロゴをグラフィックに配したTシャツ（9900円）、パーカー（1万5950円）、サイドジップパンツ（1万5180円）、ビッグライダースジャケット（5万6100円）の4型をラインナップする。

発売に合わせて、11月13日から24日まで、ラフォーレ原宿3階でポップアップを開催。期間中はスタンプド・レコーズがアビセアの店舗をジャックする。オープン初日の13日には、スタンプド・レコーズに所属するDJがアムステルダムから来日。同日夜にはWARP SHINJUKUにてイベント「STMPD RCRDS Label Night」も開催される。

◾️ポップアップストア

開催期間：2025年11月13日（木）〜2025年11月24日（月）

会場：ラフォーレ原宿3F「Abyssea boutique」



