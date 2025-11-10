人気ボーイズグループ「＆TEAM」と韓国発の多国籍ガールズグループ「aespa」が、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に初出場歌手として内定したことが9日、分かった。フレッシュな2組が年末を盛り上げる。

＆TEAMは2020年、オーディション番組を勝ち抜いた日本出身メンバーを中心に結成された9人組。BTSなどを擁する「HYBE」の日本支社が手がけており、世界での活躍を目指している。

今年は4月発売のシングル「Go in Blind（月狼）」の売り上げが100万枚を突破。先月韓国デビューも果たすと、こちらでもミリオンセールスを達成し、日本のアーティストとして初の“日韓ミリオン”を成し遂げた。その持ち味は最大15センチの身長差を感じさせない統率が取れた力強いダンス。陸上部出身のK（28）は、今年のTBS「世界陸上」の応援サポーターを務め、熱心に陸上の魅力を語る姿で知名度を上げた。

aespaは20年にデビューした4人組。23年には当時の海外勢最速となる東京ドーム公演を開催。今年初開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」では、ヒット曲「Supernova」が「最優秀アジア楽曲賞」を獲得した。

ライブは近未来を思わせる世界観が特徴で、可愛さだけでないダークな魅力とともに、若い女性からの支持を集めている。NHK関係者は「今年を象徴するフレッシュな2組に大みそかを盛り上げてもらえれば」と期待を寄せている。

◇＆TEAM 2022年12月にデビュー。今年5月からの初アジアツアーで約16万人を動員。グループ名は「多様な9人が“＆”でつながり自身の限界を超え続ける」という意味が込められている。ファンの総称はフランス語で月を意味する「ルネ」。

◇aespa（エスパ） 2020年に韓国デビュー。昨年8月に海外女性アーティストとして史上初となる2年連続での東京ドーム公演を敢行。来年4月に東阪ドームツアーを行う。ファンの総称は大切な友人を意味する「MY（マイ）」。