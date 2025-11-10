U-17ワールドカップは11月9日に第3節が行われ、U-17日本代表はU-17ポルトガル代表と対戦。試合は2−1で勝利し決勝トーナメント進出を果たした。



ここまで2戦全勝かつ大量得点で勝ち進んでいるUEFA U-17欧州選手権王者のポルトガルと対戦した日本代表。第2節のニューカレドニア戦から先発9人を変更し、GKに村松秀司、FW浅田大翔やMF長南開史らが先発に名を連ねた。





[速報] 瀬口大翔 左足一閃で追加点！



FIFA U-17ワールドカップ カタール2025 グループB

ポルトガル vs 日本



／

左足から放たれた鋭い一振り！

ゴール右隅を射抜き、日本が突き放す！

＼



日本は35分、MF和田武士が浅田とのワンツーでボックス内侵入し、敵をかわして左足を振ってネットを揺らした。和田のゴールで先制した日本は前半終了間際、MF瀬口大翔が中盤左サイドでボールを収めると左足一閃。ポスト右に当たるもゴールに吸い込まれ、前半で2点のリードを広げる。2点リードでうまく試合を運ぶ日本だが72分。MF長南開史がタッチライン際の競り合いで倒れた際に相手選手に足を上げる形に。FVS（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の結果、長男にレッドカードが提示され途中から10人での戦いとなった。80分にポルトガルに1点を返され嫌なムードが漂ったが、その後なんとか守りきり2−1で終了。グループリーグを2勝1分で終え、グループ首位通過を果たした。今回のU-17ワールドカップのラウンド32は各組それぞれ1位、2位、3位のチーム同士での順位を決め、それに基づいて対戦相手を決定する。グループB首位の日本は全ての試合が終了した時点での1位チームの総合順位によって対戦相手が決定する。