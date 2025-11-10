日本人対決は実現せず…鎌田先発のパレスと三笘不在のブライトンはスコアレスドロー
[11.9 プレミアリーグ第11節 クリスタル・パレス 0-0 ブライトン]
プレミアリーグは9日に第11節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスとMF三笘薫が所属するブライトンの対戦は、0-0でドロー。鎌田は2列目で先発出場し、負傷中の三笘はベンチ外となった。
日本人対決は実現しなかった。三笘不在のなかで、鎌田は先発出場。シャドーの位置で攻撃を構築した。前半はスコアレスで折り返すと、後半6分には鎌田が決定機を創出。PA内でこぼれ球を反応して左足シュートを放つが、惜しくも枠を捉えなかった。
後半21分、パレスはMFジェレミ・ピノの投入で、鎌田をボランチのポジションに下げた。27分に鎌田が再びシュートを放ち、相手のゴールを脅かすも、得点には至らず。38分に途中交代となった。
試合はそのまま0-0の引き分けに終わった。
