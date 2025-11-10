U17W杯で衝撃のスコア…モロッコが大会記録の16発大勝、9人のニューカレドニアを下す
U−17モロッコ代表が16−0という衝撃的なスコアで勝利した。
現在開催中のFIFA U−17ワールドカップカタール2025でグループBに入っているU−17モロッコ代表。初戦でU−17日本代表に0−2で敗れると、続く第2節ではU−17ポルトガル代表に0−6と大敗。現地時間9日には今大会初勝利を目指し、ここまで1分1敗のU−17ニューカレドニア代表とのグループステージ最終戦に臨んだ。
開始早々の3分に幸先良く先制したU−17モロッコ代表は、18分までにリードを3点に広げるなどU−17ニューカレドニア代表を圧倒。22分と31分に相手に退場者が出て数的優位となると、その後も攻撃の手を緩めず前半だけで大量7得点を奪った。
後半に入ってもU−17モロッコ代表の勢いは止まらず、9人のU−17ニューカレドニア代表から次々とゴールを奪っていく。最終的には異なる5選手が2ゴールを挙げる活躍を見せ16−0で快勝。FIFAワールドカップの公式X（@FIFAWorldCup）によると、16−0での勝利はFIFA U−17ワールドカップにおける大会新記録だという。
なお、同日開催の一戦でU−17日本代表は退場者を出しながらも、“欧州王者”のU−17ポルトガル代表を2−1で撃破。勝ち点を「7」まで伸ばし、グループB首位で決勝トーナメント進出を決めた。U−17モロッコ代表は最終戦での大勝によって3位でグループステージを終えている。
今大会には48カ国が参戦しており、4カ国ずつ12組に分かれてグループステージを実施。各グループの上位2チームに3位の成績上位8チームを合わせて合計32チームが決勝トーナメントに進出するレギュレーションとなっている。
