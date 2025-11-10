日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」が、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦への初出場が内定したことが９日、分かった。

結成４年目の「＆ＴＥＡＭ」は今年、初のアジアツアーを成功させ、日本３枚目シングル「Ｇｏ ｉｎ Ｂｌｉｎｄ （月狼）」が自身初のミリオンヒット。１０月２８日に「Ｂａｃｋ ｔｏ Ｌｉｆｅ」で念願の韓国デビューを果たすと、発売初日にミリオン出荷を達成し、グループのキャリアハイを記録。日韓でのミリオン達成は日本を拠点とするアーティストでは初の快挙だった。

韓国のアーティストが目標に掲げるのが、音楽番組の１位。９人はデビュー１週間で韓国の音楽番組で３冠を達成するなど、破竹の勢い。ＮＨＫの紅白出場の指標とされる「今年の活躍」と「世論の支持」は文句なし。国や地域を越えたつながりを体現する存在であることから、今年の紅白のテーマ「つなぐ、つながる、大みそか。」にも合致する。

「Ｊａｐａｎ ｔｏ Ｇｒｏｂａｌ（日本から世界へ）」を掲げ、着実にステップアップしてきた９人。勢いをそのままに、紅白のステージを盛り上げてくれそうだ。

◆＆ＴＥＡＭ （エンティーム）ＥＪ、ＦＵＭＡ、Ｋ、ＮＩＣＨＯＬＡＳ、ＹＵＭＡ、ＪＯ、ＨＡＲＵＡ、ＴＡＫＩ、ＭＡＫＩで構成される９人組。「個性を持つ９人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という志を掲げ、２０２２年９月に結成。同１２月に「Ｆｉｒｓｔ Ｈｏｗｌｉｎｇ：ＭＥ」でデビュー。ファンの呼称は「月」を意味する「ＬＵＮＥ」で「Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ Ｎｅｗ Ｅｎｅｒｇｙ」の頭文字を組み合わせたもの。