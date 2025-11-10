¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹ÉÔÍ×¡¢µíÆý¤Çºî¤ë¤«¤é´ÊÃ±¡ªÊ¿Æüºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ø¥Á¥¥ó¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡Ù
È©´¨¤¤Æü¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó¡£Ê¿Æü¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æµ¤³Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤òºî¤é¤º¤Ë¡¢¤Û¤Ü¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë¥°¥é¥¿¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
Ê¿Æü»ÅÍÍ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤êÊý¤Ç¤â¡¢¥Ê¥Ä¥á¥Ã¥°¤ÎÉ÷Ì£¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥º¤È¥Ñ¥óÊ´¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤ªÅ¹µé¤Ë¡ª
°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ø¥Á¥¥ó¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¶»Æù¡Ä¡Ä1/2Ëç(Ìó120ɡ¡Ë
¥Þ¥«¥í¥Ë¡Ê¤æ¤Ç»þ´Ö3Ê¬¤Î¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä50ɡ
¶Ì¤Í¤®¡Ä¡Ä1/4¸Ä¡ÊÌó50ɡ¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥ó¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡Ä¡Ä4¸Ä
µíÆý¡Ä¡Ä2¤È1/2¥«¥Ã¥×
±ö ¡Ä¡Ä¾¯¡¹¡Ê·ÜÆùÍÑ¡Ë¡¢¾®¤µ¤¸¹⁄₃¡Ê¼Ñ¹þ¤ßÍÑ¡Ë
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾¯¡¹¡Ê·ÜÆùÍÑ¡Ë¡¢¾¯¡¹¡Ê¼Ñ¹þ¤ßÍÑ¡Ë
¥Ð¥¿¡¼ ¡Ä¡Ä30ɡ
¾®ÇþÊ´ ¡Ä¡Ä Âç¤µ¤¸2¤È1/2
¥Ê¥Ä¥á¥Ã¥° ¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¡Ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ó
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡Ä¡Ä60ɡ
¥Ñ¥óÊ´¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡Ä5ɡ
¶ñ¤Î²¼½àÈ÷
¡¦¶Ì¤Í¤®¤Ï½Ä¤ËÉý7mm¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÏÀÐ¤Å¤¤¬¤¢¤ì¤ÐÀÚ¤ê¡¢Éý7mm¤ËÀÚ¤ë¡£
¡¦¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Ð¥¿¡¼¤Ï¾®¤µ¤á¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¦·ÜÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¥Ð¥¿¡¼¤Ç¶ñ¤òßÖ¤á¡¢¾®ÇþÊ´¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼30ɡ¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡¢·ÜÆù¤ò²Ã¤¨¤Æ1 Ê¬30 ÉÃ¤Û¤É
ßÖ¤á¤ë¡£
¾®ÇþÊ´¤ò¤Õ¤êÆþ¤ì¡¢¶ñºàÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤é¤à¤è¤¦¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ê2¡ËµíÆý¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤ë
¼å²Ð¤Ë¤·¡¢µíÆý1¤È1/4¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤¬¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£»Ä¤ê¤ÎµíÆý¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ
º®¤¼¡¢¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç¼ÑÎ©¤Æ¤ë¡£
POINT
µíÆý¤Ï2²ó¤ËÊ¬¤±¤ë¤È¡¢¤À¤Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª
¡Ê3¡Ë¤Ä¤ä¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë
Á´ÂÎ¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¿¤é±ö¾®¤µ¤¸1/3¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¡¢¥Ê¥Ä¥á¥Ã¥°¤ò²Ã¤¨¡¢3 Ê¬¤Û¤Éº®¤¼¤Ä¤Å¤±¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
POINT
º®¤¼¤Ä¤Å¤±¤ë¤È¤È¤í¤ß¤¬¤Õ¤Ã¤È¤æ¤ë¤ß¡¢µ¤Ë¢¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉ½ÌÌ¤Ë¤Ä¤ä¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬
¼Ñ½ª¤ï¤ê¤Î¹ç¿Þ¡£Ê´¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È²Ð¤¬Æþ¤ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¡£
¡Ê4¡Ë¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯
15 ¡ß20Ñ¤¯¤é¤¤¤ÎÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÇö¤¯ÅÉ¤ê¡¢3.¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¢¥Ñ¥ó
Ê´¤ò»¶¤é¤·¡¢³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¤ò¥Ñ¥óÊ´¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç15 Ê¬¤Û¤É¾Æ
¤¯¡ÊÅÓÃæ¡¢¾Ç¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¡Ë¡£
POINT
¥Ð¥¿¡¼¤Ï¥Ñ¥óÊ´¤ò¤á¤¬¤±¤Æ¤Î¤»¤Æ¡£ÍÏ¤±¤¿¥Ð¥¿¡¼¤¬¥Ñ¥óÊ´¤Ë¤¸¤å¤ï¡Á¤Ã¤È¤·¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¥¢¥Ã¥×¡ª
¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÇÇ»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿·Ü¶»Æù¤¬¹¥ÁêÀ¡£¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤²¦Æ»¤Î¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Îµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù11/17¹æ¤è¤ê¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢ºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£½ñÀÒ¡¢»¨»ï¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¡Øµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡¥°¥é¥¿¥ó¡¦¥É¥ê¥¢¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£