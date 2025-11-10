[11.9 プレミアリーグ第11節](エティハド スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 10 ラヤン・シェルキ

FW 11 ジェレミ・ドク

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 82 リコ・ルイス

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 52 オスカー・ボブ

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[リバプール]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 12 コナー・ブラッドリー

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります