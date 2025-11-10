マンチェスター・Cvsリバプール スタメン発表
[11.9 プレミアリーグ第11節](エティハド スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 10 ラヤン・シェルキ
FW 11 ジェレミ・ドク
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 52 オスカー・ボブ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 12 コナー・ブラッドリー
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
