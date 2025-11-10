７日、第８回中国国際輸入博覧会のソニーブースで、来場者に説明するソニー中国の吉田武司総裁。（上海＝新華社配信）

【新華社上海11月10日】中国上海市で開かれている第8回中国国際輸入博覧会（5〜10日）に4回目の出展をしたソニーは、これまでで最も多くの世界初公開、中国初公開の製品を展示した。

ソニー中国の吉田武司総裁がこのほど、上海で新華社のインタビューに応じ、輸入博への出展が持つ大きな意味を語った。

輸入博のソニーブースでは、世界初公開となったマルチセンサリー（多感覚）プロジェクト「虫鳴幻林INSECTOPIA」や中国初展示の次世代触覚コントローラーのプロトタイプを体験できる。スマートモビリティーの新たなソリューションやセンシング、オーディオ、エンターテインメント技術なども紹介している。

８日、第８回中国国際輸入博覧会のソニーブース。（上海＝新華社記者／許暁青）

吉田氏は、輸入博は最新テクノロジーを展示する機会であり、中国での最新動向を理解する場でもあると指摘。「ソニーのテクノロジーやコンテンツ、クリエーティブの評価を受けられる大変意味のあるイベント」と語った。

中国については、巨大な市場であることに変わりはないものの「近年ではユニークな、世界に先駆けたトレンドが生まれ、あらゆる産業分野で世界をリードする変化が起きている」との認識を示した。

中国で事業を展開する企業は、中国のトレンドの変化を迅速かつ的確に捉え、いかに商機に変えるかを考える必要があり、同社もそれが課題だと指摘した。

８日、第８回中国国際輸入博覧会のソニーブースで、中国初展示となった次世代触覚コントローラーのプロトタイプを体験する人。（上海＝新華社記者／許暁青）

ソニーはトレンドを捉えると同時に、輸入博への連続出展を通じて中日両国間のより多くのイノベーションプロジェクトに参加する機会を得ている。吉田氏は、同社が戦略の一つとして、中国で生まれ、中国本土で展開されるオリジナルコンテンツを支援し、良質な製品を世界に発信する「チャイナ・トゥ・ワールド」の取り組みを紹介した。

ソニーグループのゲーム事業会社、ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）が進める「チャイナ・ヒーロー・プロジェクト」は、中国の複数のゲーム会社が制作した良質なゲームコンテンツの世界展開を支援してきた。「黒神話:悟空」「原神」など中国発の人気ゲームの海外進出でも、ソニーはプラットフォームとして独自の役割を果たし、円滑な市場参入を後押しした。

吉田氏は、ソニーがエレクトリック企業からクリエーティブエンターテインメント企業へ変貌を遂げている点にも言及。輸入博のような場でクリエーティブ理念や研究開発サンプルを展示することは、より多くの消費者やサプライヤーの声を聞く上で役立つと指摘した。ソニーのファンも一般消費者もグローバル展開するIP（知的財産）から健全なエンターテインメント価値とポジティブな感情価値を得ることができるとし、それがソニーの目標だと語った。（記者/許暁青、藍建中、方芸暁）