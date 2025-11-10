NHK¹ÈÇò¤Ëtimelesz¡¢King¡õPrince½Ð¾ìÍÎÏ¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÀª3Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤Ø
Âç¤ß¤½¤«ÊüÁ÷¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤étimelesz¡¢King¡õPrince¤Î½Ð¾ì¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òºÌ¤Ã¤¿2ÁÈ¡£24Ç¯4·î¤ËSexy Zone¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿timelesz¤Ï¡¢ºò½Õ¤«¤éº£Ç¯2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡×¤ÇÀ¤´Ö¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ëº´Æ£¾¡Íø¡Ê29¡Ë¾¾ÅçÁï¡Ê27¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç5¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¡¢2·î¤«¤é8¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¡£6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï½é½µ60ËüËçÄ¶¤¨¡¢Ç¯Ëö¤«¤é26Ç¯½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î2Âç¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¡£Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç³èÌö¤·¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢6ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿Sexy Zone»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¡£¡Ötimelesz¡×Ì¾µÁ¤Ç¤Ï½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
King¡õPrince¤Ï¡¢½Ð¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð22Ç¯¤ÎÊüÁ÷²ó°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¡£23Ç¯5·î¤«¤éÉß¤¯±ÊÀ¥Î÷¤Èüâ¶¶³¤¿Í¡Ê¤È¤â¤Ë26¡Ë¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£10·î¤Ë¤ÏNHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖVenue101¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¶É¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â³Î¤«¤À¡£
Æ±¶É¤Ï23Ç¯9·î¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¿·µ¬½Ð±é°ÍÍê¤òÅöÌÌ¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÈ¯É½¡£24Ç¯10·î¤Ëµ¯ÍÑºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð22Ç¯Ëö¤ÎÊüÁ÷²ó°ÊÍè¡£2ÁÈ¤ò»Ï¤áÊ£¿ô¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤ÎÄ´À°¼¡Âè¤Ç¤ÏÁý¸º¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£