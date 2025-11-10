ふわもち食感がクセになる！豚キャベツボール【もあいかすみの一品で大満足「働楽ごはん」47】
今回は 野菜もお肉もバランスよく食べられる「ふわもち豚キャベツボール」 をご紹介します。
キャベツの甘みと豚肉のうまみがギュッと詰まった、食べ応え満点のおかず。
レンジ×フライパンで10分あれば完成する時短レシピです。
ごま油とにんにくの香りが食欲をそそり、ポン酢をかければさっぱりと。
栄養も満足感も両立した、忙しい日の強い味方です。
■ふわもち食感がクセになる！豚キャベツボール
・千切りキャベツ…200g
・豚こま肉…140g
〔A〕
・かたくり粉…大さじ2
・鶏ガラスープの素…小さじ2
・ごま油…小さじ1
・おろしにんにく…小さじ1/2
【作り方】
1、耐熱ボウルにキャベツを入れ、ふんわりラップして電子レンジ600Wで2分加熱。粗熱をとり、水気をしっかり絞る。
2、１に豚肉と〔A〕を加え、よく混ぜて丸める。
3、フライパンでごま油を中火で熱し、両面に焼き色がつくまで焼く。
4、焼き色がついたらふたをして弱火で7〜8分蒸し焼きにし、好みでポン酢をかける。
■管理栄養士のコメント
キャベツでかさ増ししながら、たんぱく質・食物繊維・ビタミンCをしっかりとれる一品。
脂質が抑えられつつ満足感があり、ダイエット中にもおすすめです。
ふわっともちっと、家族が喜ぶヘルシーおかず
お弁当にもぴったりな万能レシピ。
冷めてもやわらかく、夕食のメインにもなるボリューム感です。
(もあいかすみ)