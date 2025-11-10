ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 第15回全国運動会が開幕 中国・広州 第15回全国運動会が開幕 中国・広州 第15回全国運動会が開幕 中国・広州 2025年11月10日 0時50分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ９日、第１５回全国運動会の開会式。（広州＝新華社記者／李鑫） 【新華社広州11月9日】中国広東省広州市の広東オリンピックスポーツセンターで9日夜、第15回全国運動会の開会式が開かれた。９日、第１５回全国運動会の開会式。（広州＝新華社記者／李鑫）９日、第１５回全国運動会の開会式。（広州＝新華社記者／李鑫）９日、第１５回全国運動会の開会式で、観客席から声援を送る人たち。（広州＝新華社記者／雒円）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する中国国旗。（広州＝新華社記者／楊冠宇）９日、開会式で入場する河南省代表団。（広州＝新華社記者／薛宇舸）９日、第１５回全国運動会の開会式。（広州＝新華社記者／胡虎虎）９日、第１５回全国運動会の開会式で行われたパフォーマンス。（広州＝新華社記者／黄偉）９日、第１５回全国運動会の開会式で掲揚された中国国旗（中央）、中国運動会会旗（左）、第１５回全国運動会会旗。（広州＝新華社記者／黄偉）９日、第１５回全国運動会の開会式でパフォーマンスを披露するロボット。（広州＝新華社記者／李一博）９日、第１５回全国運動会の開会式に登場した中国運動会会旗と第１５回全国運動会会旗。（広州＝新華社記者／胡虎虎）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する中国運動会会旗と第１５回全国運動会会旗。（広州＝新華社記者／盧漢欣）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する河北省代表団。（広州＝新華社記者／膕據９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する広東省、香港特別行政区、マカオ特別行政区の各代表団。（広州＝新華社記者／胡虎虎）９日、第１５回全国運動会の開会式で行われたパフォーマンス。（広州＝新華社記者／盧漢欣）９日、第１５回全国運動会の開会式で、河北省代表団の旗手を務める鞏立姣（きょう・りつこう）。（広州＝新華社記者／膕據９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する山西省代表団。（広州＝新華社記者／薛宇舸）９日、開会式で入場する江西省代表団。（広州＝新華社記者／胡虎虎）９日、第１５回全国運動会の開会式で、天津市代表団の旗手を務める劉煥華（りゅう・かんか）。（広州＝新華社記者／楊冠宇）９日、第１５回全国運動会の開会式で行われたパフォーマンス。（広州＝新華社記者／杜宇）９日、第１５回全国運動会の開会式が行われた広東オリンピックスポーツセンター。（広州＝新華社記者／楊世尭）９日、開会式で入場する北京市代表団。（広州＝新華社記者／楊冠宇）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する山東省代表団。（広州＝新華社記者／薛宇舸）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する湖北省代表団。（広州＝新華社記者／薛宇舸）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する中国国旗。（広州＝新華社記者／江漢）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する中国国旗。（広州＝新華社記者／楊冠宇）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する北京市代表団（左）と天津市代表団。（広州＝新華社記者／胡虎虎）９日、第１５回全国運動会の開会式が開かれた広東オリンピックスポーツセンター。（広州＝新華社記者／李鑫）９日、第１５回全国運動会の開会式で行われたパフォーマンス。（広州＝新華社記者／黄偉）９日、第１５回全国運動会の開会式で行われた国旗掲揚式。（広州＝新華社記者／黄偉）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する各代表団。（広州＝新華社記者／盧漢欣）９日、第１５回全国運動会の開会式に登場した大会マスコットの「喜洋洋（シーヤンヤン）」（右）と「楽融融（ローロンロン）」。（広州＝新華社記者／張竜）９日、第１５回全国運動会の開会式に登場した大会マスコットの「喜洋洋（シーヤンヤン）」（左）と「楽融融（ローロンロン）」。（広州＝新華社記者／雒円）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する審判団。（広州＝新華社記者／楊冠宇）９日、第１５回全国運動会の開会式が開かれた広東オリンピックスポーツセンター。（広州＝新華社記者／盧漢欣）９日、第１５回全国運動会の開会式で掲揚された中国国旗。（広州＝新華社記者／薛宇舸）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する北京市代表団。（広州＝新華社記者／楊冠宇）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する中国国旗。（広州＝新華社記者／盧漢欣）９日、第１５回全国運動会の開会式に登場した大会マスコット。（広州＝新華社記者／李一博）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する天津市代表団。（広州＝新華社記者／楊冠宇）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する湖北省代表団。（広州＝新華社記者／胡虎虎）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する審判団。（広州＝新華社記者／膕據９日、第１５回全国運動会の開会式。（広州＝新華社記者／盧漢欣）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する湖南省代表団。（広州＝新華社記者／薛宇舸）９日、第１５回全国運動会の開会式で行われたパフォーマンス。（広州＝新華社記者／胡虎虎）９日、第１５回全国運動会の開会式で入場する新疆生産建設兵団代表団。（広州＝新華社記者／膕據 リンクをコピーする みんなの感想は？