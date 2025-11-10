【ポケモン カントーいっぱいコレクション プラス】 11月下旬 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン カントーいっぱいコレクション プラス」を11月下旬に発売する。価格は1回300円。

過去に発売されたガチャ「ポケモンカントーいっぱいコレクション」がパワーアップして登場。フシギバナ、リザードン、カメックス、ピカチュウ、メタモン、ニャースの全6種がラインナップする。フシギバナ、メタモン、ニャースの3体は新規造形、リザードンの炎はクリアパーツで表現されている。また、ピカチュウにはクリア台座が付属する。

フシギバナ/全高約40mm

リザードン/全高約50mm

カメックス/全高約45mm

ピカチュウ/全高約35mm

メタモン/全高約30mm

ニャース/全高約40mm

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

(C)Pokémon

