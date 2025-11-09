日常使いしやすくて色っぽさ漂う【ルーズニット】がかわいい！
ゆるっとしたサイジングでラフなのに、そのゆるさが色気も引き出すルーズニット♡今年も間違いなくビッグトレンド間違いなしなので、見逃すわけにはいかないアイテムです。
体型カバーも叶うので、もろもろ悩みを抱える方にもおすすめ。ベルトマークすれば、メリハリのきいたシルエットにもアレンジ可能です♡
タートルネック×ロング丈で大人の印象に
Cocoon Knit Onepiece／ànuke
柔らかでボリュームのあるアルパカ混のニットワンピースは、丸みを帯びた腰まわりから裾にかけてすぼめていったようなコクーンシルエットがポイント。
そのままのシルエットを楽しんでもいいですが、ベルトマークしてメリハリをつけるのもおすすめです。
ブラックとブラウンの２色展開。
ニットであるあるなチクチク感を極力おさえた極上ニット
【セットアップ対応】HAMILTONウールカシミヤクルーネックプルオーバー／ánuans
「見た目が超タイプだったのに、着てみたらチクチク感が気になる…」こんな経験ありませんか？こちらのニットは、しっとりした肌触りのオーストラリア産の高級ラムズウールを使用し、チクチク感を抑えた仕様に。
着心地だけでなく、デザイン性も秀逸そのもの。立体感のある襟リブをはじめ、細かいディティールにもこだわりが光ります。
３色展開ですが、ソールドアウト中のカラーばかりなのでお早めにチェックを。
ゆるすぎず、タイトすぎない絶妙なサイジング
SAILOR COLLAR KNIT TOPS／Henon.
まさに程よくゆるいシルエットで、合わせやすさ抜群。ざっくりとした編み地でチクチク感も少なく、着心地もストレスフリーそのものです。
セーラーカラーがポイントで１枚で着こなして鎖骨見せしたり、はたまたレイヤードスタイルを堪能するのもあり。
アイボリーとダークネイビーの２色展開です。
抜け感と女性らしさを演出するシアーニット
ルーズモヘアニットトップス／emmi
ルーズシルエットとざっくりした編み地からのぞく素肌が女性らしさ満点。重くなりがちな冬コーデに抜け感を与えてくれる逸品です♡
ベーシックはオフホワイト、そして軽やかなミントとライムも展開しているので差し色としても重宝しそう。
ボトムを選ばない丈感がポイント。日常使いにもぜひ
フェザーラメニットプルオーバー／emmi
深めのVネックデザインでデコルテ見せしたり、ロンTをレイヤードしたりとアレンジが楽しめる点も魅力。ふわふわとしたタッチで着映えするので、華やかに見せたい場面でも活躍しそう。着心地のよさはもちろん、暖かさも満点なので真冬も強い味方に。
ライトベージュ、ライトブルー、ブラックの３色展開です。
重厚感のあるハンドニットで寒い冬を乗り切って
ウール混ハンドニットプルオーバー／emmi
ぬくもり溢れる手編みニット。ウール混で暖かさ満点です♡女性らしく仕上がる柔らかなアイボリーとラベンダーのほか、合わせやすさ抜群のネイビーをご用意しています。