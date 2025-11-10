昭和・平成・令和の「最強サビ歌詞名曲BEST100」を大発表！【EIGHT-JAM】

11月26日（水）、『EIGHT-JAM』2時間半のゴールデンSPが放送されることが決定した。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回のスペシャルは、「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌詞名曲BEST100」。

有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど超売れっ子の音楽のプロ64名に一斉アンケートを実施。《2000年より前》、そして《2000年以降》の2ブロックでそれぞれ“サビの歌詞が強い名曲”を厳選してもらい、その順位に応じてポイントを集計。各ブロックの総合ランキング・ベスト50を発表する。

昨年10月放送のゴールデンSPでは、メロディーを中心に幅広い観点から厳選した最強サビ名曲が発表されたが、今回は歌詞に特化したランキング。的を絞ったことで、ランキング結果は一体どう変わるのか？

そして、今回のゴールデンSPにも多彩かつ豪華なスタジオメンバーが集結。

adieu名義で歌手としても大活躍している上白石萌歌、シングル・アルバムともにミリオンヒットを飛ばし続け今年も“史上初の快挙”を成し遂げているグループ「Snow Man」のメンバー・佐久間大介が登場。

また、心に染み入る名曲を次々と生み出し、今回の「最強サビ歌詞名曲BEST100」の選者も務めた秦 基博もゲスト出演する。

さらに、番組でおなじみの高橋茂雄（サバンナ）＆川田裕美も参戦。はたして、彼らからはどんなコメントが飛び出すのか。