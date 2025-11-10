[11.9 ラ・リーガ第12節](Estadio de Vallecas)

※24:15開始

<出場メンバー>

[ラージョ]

先発

GK 13 アウグスト・バタージャ

DF 2 アンドレイ・ラティウ

DF 3 ペップ・チャバリア

DF 24 フロリアン・ルジューヌ

DF 32 ノーベル・メンディ

MF 4 ペドロ・ディアス

MF 6 パテ・シス

MF 17 ウナイ・ロペス

MF 18 アルバロ・ガルシア

MF 19 ホルヘ・デ・フルトス

FW 7 イシ

控え

GK 1 ダニエル・カルデナス

GK 40 Adrián Molina

DF 20 イバン・バジウ

DF 22 アルフォンソ・エスピノ

DF 33 ジョシュア・フェルトロート

MF 8 オスカル・トレホ

MF 15 ジェラール・グンバウ

MF 21 フラン・ペレス

MF 23 オスカル・バレンティン

MF 28 Samu Becerra

FW 9 アレシャンドレ

FW 10 セルヒオ・カメージョ

監督

イニゴ・ペレス

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 3 エデル・ミリトン

DF 4 ダビド・アラバ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 20 フラン・ガルシア

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 9 エンドリッキ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

監督

シャビ・アロンソ

