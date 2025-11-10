ラージョvsR・マドリー スタメン発表
[11.9 ラ・リーガ第12節](Estadio de Vallecas)
※24:15開始
<出場メンバー>
[ラージョ]
先発
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
DF 32 ノーベル・メンディ
MF 4 ペドロ・ディアス
MF 6 パテ・シス
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 18 アルバロ・ガルシア
MF 19 ホルヘ・デ・フルトス
FW 7 イシ
控え
GK 1 ダニエル・カルデナス
GK 40 Adrián Molina
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 アルフォンソ・エスピノ
DF 33 ジョシュア・フェルトロート
MF 8 オスカル・トレホ
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 21 フラン・ペレス
MF 23 オスカル・バレンティン
MF 28 Samu Becerra
FW 9 アレシャンドレ
FW 10 セルヒオ・カメージョ
監督
イニゴ・ペレス
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 ダビド・アラバ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
