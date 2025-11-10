11月8日(土)、9日(日)の2日間に渡り開催された、LUNA SEA主催ロックフェス＜LUNATIC FEST. 2025＞がフィナーレを迎えた。

初日のアンコールセッションでは、現在リハビリ療養中である真矢（Dr）が登場し、「LUNA SEAを止めたくない」という強い思いから、12月23日(火)に有明アリーナにて＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞の開催が告げられるという感動のサプライズが。

そして迎えた二日目のLUNA SEAステージでは、2日間の開会宣言を任されるなど大車輪の活躍を見せたRYUICHIが、喉が枯れるほど熱のこもったパフォーマンスを披露。オーディエンスがその気迫に負けんとばかりの大合唱でサポートする光景は、ルナフェス伝説に新たな1ページとして深く刻まれる名シーンとなったに違いない。

ルナフェスの二日間で出演者とオーディエンスからもらった希望とパワーを胸に、LUNA SEAは止まることなく、また新たな旅へと舵を切った。