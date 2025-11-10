U-17日本、欧州王者ポルトガルに競り勝つ！ 長南の一発レッドで数的不利も２−１逃げ切り。グループ首位奪還で決勝ラウンド進出！【U-17W杯】
廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月９日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節でポルトガルと対戦した。
過去２戦で日本は１勝１分けの戦績で、勝点４のグループ２位。欧州王者のポルトガルは連勝を飾り、勝点６で首位に立ち、すでに決勝ラウンド進出を決めている。
日本のスタメンは以下のとおり。GKは村松秀司、DFは藤田明日翔、元砂晏翔仁ウデンバ、メンディーサイモン友、MFは野口蓮斗、長南開史、小林志紋、平島大悟、和田武士、瀬口大翔、FWは浅田大翔という顔ぶれだ。
立ち上がりは五分五分の展開だったが、徐々に日本がチャンスを作れるようになる。17分に小林が強烈なミドルシュートでGKを慌てさせれば、24分には浅田がコースを狙った惜しいシュートを放つ。
そして35分に均衡を破る。浅田とのワンツーでボックス内に進入した和田が敵をかわして左足を振り、ネットを揺らす。
さらに45分、ハイプレスからボールを奪った流れから、平島のパスを受けた瀬口が鋭いミドルシュートを突き刺し、追加点を挙げる。
２点リードで迎えた後半、攻勢を強めるポルトガルに対し、個々の身体を張ったディフェンスや組織的な守備で対抗。前線の選手の精力的なプレスバックでもピンチの芽を摘む。
71分にはアクシデント。タッチライン際の競り合いで、倒れた長南が相手選手に足を振り上げる格好に。ポルトガル側がレビューをリクエスト。映像を確認した主審は、長南にレッドカードを提示した。
数的不利の日本は80分、１点を返される。ゴール前の混戦で最後はジーガに押し込まれた。
その後も守勢に回る時間帯が続く日本だが、同点弾は許さず２−１で逃げ切る。この結果、勝点７としグループ首位で決勝ラウンド進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
