Solarain、1/7スケールフィギュア「BLACK★ROCK SHOOTER PILOT Edition Ver.」本日出荷開始！
【BLACK★ROCK SHOOTER PILOT Edition Ver.】 11月10日 出荷開始 価格：29,700円
サイズ：全高約420mm
(C)ブラック★ロックシューター
Solarainは、フィギュア「BLACK★ROCK SHOOTER PILOT Edition Ver.」を11月10日に出荷開始する。価格は29,700円。
本商品はイラストレーター・huke氏が描いた「BLACK★ROCK SHOOTER -PILOT Edition-.」を1/7スケールフィギュア化したもの。
身の丈以上もある“ロックキャノン”と四方に張り巡らされた鎖、割れた地面と崩れ行く瓦礫が組み合わさった迫力満点の台座で、クールなBRSの座る姿が表現されている。風になびく髪とコートで躍動感ある造形となっている。
交換用パーツに差替えすることで瞳の蒼い炎をON・OFFすることができる。
「BLACK★ROCK SHOOTER PILOT Edition Ver.」
スケール：1/7
専用台座付属
※発売日は流通により前後する場合があります。