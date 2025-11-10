【BLACK★ROCK SHOOTER PILOT Edition Ver.】 11月10日 出荷開始 価格：29,700円

Solarainは、フィギュア「BLACK★ROCK SHOOTER PILOT Edition Ver.」を11月10日に出荷開始する。価格は29,700円。

本商品はイラストレーター・huke氏が描いた「BLACK★ROCK SHOOTER -PILOT Edition-.」を1/7スケールフィギュア化したもの。

身の丈以上もある“ロックキャノン”と四方に張り巡らされた鎖、割れた地面と崩れ行く瓦礫が組み合わさった迫力満点の台座で、クールなBRSの座る姿が表現されている。風になびく髪とコートで躍動感ある造形となっている。

交換用パーツに差替えすることで瞳の蒼い炎をON・OFFすることができる。

「BLACK★ROCK SHOOTER PILOT Edition Ver.」

サイズ：全高約420mm

スケール：1/7

専用台座付属

(C)ブラック★ロックシューター

※発売日は流通により前後する場合があります。