Reol、ニューアルバム『美辞学』リリース決定 横浜アリーナ公演で発表＆自ら断髪する衝撃パフォーマンスも披露
Reolが、約2年3ヶ月ぶりとなるニューアルバム『美辞学』を2026年1月21日にリリースすることを発表した。11月9日に開催された自身最大規模の神奈川・横浜アリーナ公演の終演時にアナウンスされた。
【写真】アルバム「美辞学」特典ステッカーやジャージなど
同公演では、フルバンドとダンサーによる多彩なステージに加え、多くの衣装チェンジ、そして自身の髪を自ら断髪するという衝撃的なパフォーマンスで観客を魅了。最大規模のライブにふさわしい、圧巻の内容となった。
アルバムには、スマートフォンゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』の主題歌「うつくしじごく」を含む新曲5曲に加え、マクドナルドUSA『WcDonald's』オフィシャルトラック「感情御中」、全世界で圧倒的なプレイ人口を誇るスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』の登場キャラクター・乱破のインスパイアソング「SHINOBI」、人気コミック原作のテレビアニメ『青の祓魔師 雪ノ果篇』オープニングテーマ「RE RESCUE」など、強力なタイアップ楽曲が多数収録される。Shin Sakiura、ぬゆり、Giga、椎乃味醂、ツミキ、堀江晶太といった実力派クリエイター陣も名を連ねている。
初回限定盤には、今年2月に開催された『Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム』Zepp DiverCity公演の映像を収録したBlu-ray／DVDと、ステッカー3種が付属。さらに、ファンクラブ会員限定の「Legit盤」にはオリジナルデザインのジャージも同梱される。
また、アルバムを携えた全国ツアー『Reol Oneman Live 2026 “美辞学”』を、来年3月から7月にかけて開催することも決定。Reol史上最多となる全国21ヶ所を巡るツアーで、FC会員限定の最速先行受付は11月15日からスタートする。
■Reol コメント
美辞学、というフルアルバムが完成しました。活動年数も十年を経て、ずっと無題だったこの道にようやく名前を付けました。音楽をつくるたのしさを無邪気に享受しながら、新たな決意をかためた一作になった気がします。新作美辞学、宜しくどうぞ！
【写真】アルバム「美辞学」特典ステッカーやジャージなど
同公演では、フルバンドとダンサーによる多彩なステージに加え、多くの衣装チェンジ、そして自身の髪を自ら断髪するという衝撃的なパフォーマンスで観客を魅了。最大規模のライブにふさわしい、圧巻の内容となった。
初回限定盤には、今年2月に開催された『Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム』Zepp DiverCity公演の映像を収録したBlu-ray／DVDと、ステッカー3種が付属。さらに、ファンクラブ会員限定の「Legit盤」にはオリジナルデザインのジャージも同梱される。
また、アルバムを携えた全国ツアー『Reol Oneman Live 2026 “美辞学”』を、来年3月から7月にかけて開催することも決定。Reol史上最多となる全国21ヶ所を巡るツアーで、FC会員限定の最速先行受付は11月15日からスタートする。
■Reol コメント
美辞学、というフルアルバムが完成しました。活動年数も十年を経て、ずっと無題だったこの道にようやく名前を付けました。音楽をつくるたのしさを無邪気に享受しながら、新たな決意をかためた一作になった気がします。新作美辞学、宜しくどうぞ！