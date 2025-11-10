『EIGHT-JAMゴールデンSP』プロが選ぶ“最強のサビ歌詞名曲”ランキング発表 上白石萌歌＆佐久間大介も見守る
5人組グループ・SUPER EIGHTが出演するテレビ朝日系音楽バラエティー『EIGHT-JAMゴールデンSP 昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌詞名曲BEST100』が、26日午後6時30分から2時間半にわたって放送される。今回は“歌詞”に特化した唯一無二のランキングとして、昭和から令和まで50年分の楽曲から、音楽のプロ64人が厳選した“最強サビ歌詞名曲”を発表する。
【写真】以前の放送では…阿部亮平＆板垣李光人も登場
有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ64人に一斉アンケートを実施。「2000年より前」、そして「2000年以降」の2ブロックでそれぞれ、“サビの歌詞が強い名曲”を厳選してもらい、その順位に応じてポイントを集計。「各ブロックの総合ランキング・ベスト50」を公開する。
昨年10月に放送したゴールデンSPでは、メロディーを中心に幅広い観点から厳選した最強サビ名曲を発表したが、今回は「歌詞」に特化したランキング。的を絞ったことで、ランキング結果は一体どう変わるのか。SUPER EIGHT×古田新太もプロ厳選のサビ歌詞に共感の嵐となる。
選者でもある秦基博をはじめ、川田裕美、高橋茂雄（サバンナ）がゲスト参戦。さらに俳優のみならずadieu名義で歌手としても大活躍している上白石萌歌、シングル・アルバムともにミリオンヒットを飛ばし続け、今年も史上初の快挙を成し遂げているSnow Man・佐久間大介が登場。SUPER EIGHT×古田と共に超絶気になるランキング結果発表を見守る。
