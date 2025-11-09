「せいろには小さな魅力がたくさんある」 料理クリエイター・りよ子さんが考える“せいろ”の人気の秘密

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。第48回目・49回目のゲストは、料理クリエイターのりよ子さんです。

“料理クリエイター”と名乗ることにした理由





小竹：まずは、りよ子さんのプロフィールをご紹介します。1996年、茨城県生まれ。OLとして働きながら、2023年4月から始めたインスタグラムで「すべてを蒸したい気持ち」を投稿。冷蔵庫にあるものだけでパパッと作れる簡単レシピが共感を呼び、現在はフォロワー数が20万人超え。そして、去年9月に発売した初めてのレシピ本『すべてを蒸したい せいろレシピ』は30万部を突破。さらに、第12回料理レシピ本大賞では、料理部門の大賞を受賞されました。

りよ子さん（以下、敬称略）：ありがとうございます。

小竹：“料理クリエイター”という肩書きは、どのようにして生まれたのですか？

りよ子：私自身が出しているレシピは、冷蔵庫にある食材で作る日常のごはんが多いので、プロの料理家と名乗ることに違和感がありました。自信もそれほどなかったですし、どちらかというとSNSでの発信がメインだったので、クリエイターのほうがしっくりきて、自然とこうなりました。

小竹：クリエイターというのは、動画作成にも情熱をかけているという想いもありますよね？

りよ子：動画を作ること自体も好きで、撮影することも好きで、編集することも好きなので、料理と撮影と編集をして世に出すことがセットみたいなイメージで活動しています。撮るのも自分で、台本を考えるのも自分で、編集だけ手伝ってくださる方に一部お願いしています。

小竹：料理作りと動画作りは、どちらが先なのですか？

りよ子：料理作りが先ですが、動画を撮るようになってからは、動画映えするものを意識した料理を考えるようになりました。やはり派手なものや見栄えがいいもののほうが再生数は伸びるというのは感じています。

小竹：せいろは昔から使っていたのですか？

りよ子：SNSを始める1年前くらいから使っていて、健康なごはんを食べようと思った時期が、さらにその1年前くらいにありました。なので、あまり揚げたり焼いたりしない食生活自体は、4〜5年続けています。

小竹：せいろ以外の食事も食べるのですよね？

りよ子：食べるのですが、家での料理は試作も兼ねているので、週4〜6くらいはせいろごはんになっていますね。それでも飽きないです。

せいろには“癒し効果”もある！

小竹：せいろに出会ったきっかけは？

りよ子：今の前の前の家に引っ越したときに、キッチンをDIYしたんです。夫とDIYをして、すごい木のキッチンになったので、おしゃれなキッチンツールを買い集めていました。そのときすでに蒸し料理やヘルシーごはんに興味があったので、せいろを購入しました。

小竹：そこからどのようにしてせいろにハマっていったのですか？

りよ子：「こんなに楽なんだ」というのはありましたね。フライパンや鍋は使い終わった後に洗うのも重たくて、賃貸の狭いキッチンで大きな鍋を洗うのは大変だったのですが、せいろはすごく軽いですし、ササッと洗ってポンッで終わるので、すごく楽でしたね。

小竹：当時は書店にせいろの本もあまりなかったと思うのですが、自分で思いついたものを入れるような形だったのですか？

りよ子：そうですね。なので、最初は料理というよりは、ただ野菜を入れてとか、パンをそのまま入れてとかでした。

小竹：りよ子さんの本にはパンのレシピもありますよね。パンをせいろに入れるという考えは私には全くなかったのですが、それは自分で思いついたのですか？

りよ子：はい。パンを入れる頃には、もう結構いろいろなものを入れていたので、いけるかもと思っていた気がします（笑）。

小竹：逆に、せいろに入れないほうがいいものはあるのですか？

りよ子：失敗したことがあるのは乾麺です。たっぷりのお湯で茹でるタイプの乾麺は失敗しました。でも、早茹で3分などのコロコロしたタイプのパスタは、器に水を入れて乾燥したまま入れたらできました。

小竹：いけちゃうのですね。

りよ子：ボールに水を張って、乾燥したパスタを入れて、表記時間のプラス2〜3分長めに蒸したらいけました。あと、下処理をしていないサバをそのまませいろで蒸したときは、臭みがもろに出てしまってダメでしたね。

小竹：下処理をすればおいしくなるのですかね？

りよ子：そこから私はやらなくなってしまって…。缶詰を代わりに使うようになりました。サバ缶やイワシ缶をせいろで蒸すときは、缶詰ごと温めて食べてもおいしいし、トマトとかと料理にしてもおいしいです。ものすごく手軽ですしね。

小竹：蒸せばいいと思うと、忙しいときや疲れているときにもおすすめですよね。

りよ子：心の余裕もちょっと生まれます。せいろの丸い木の見た目に癒し効果がある気がします。今はスマホだし、パソコンだし、紙なので、日常で木に触れる機会はあまりない。だから、木に日常的に触れるということも癒し効果につながっている気がします。

小竹：多くの方がりよ子さんの料理にハマっていますが、どう感じていますか？

りよ子：「こんなものもできたんだ」とか「こんなに簡単だったんだ」などとよく言っていただくので、簡単だけどちょっと丁寧風な見た目になる点がいいと思ってもらえたポイントなのかなと感じています。

人気の秘密は“野菜をたくさん食べられる”こと

小竹：りよ子さんが考えるせいろの魅力は？

りよ子：使っていて楽しいとか、素材の味がシンプルでおいしいとか。あと、私としては、ヘルシーに食べられることとか。そういった小さな魅力がたくさんあることだと思いますね。

小竹：インスタグラムでせいろ蒸し料理を投稿し始めてから、最初にバズった動画どういったものだったのですか？

りよ子：「真夏のお昼ごはん、夏野菜まみれ。」という名前がすごいレシピです（笑）。名前は感覚でつけていて、料理のタイトルというよりは、「こういう印象を受け取ってほしい」というものをサムネイルのタイトルにしているので、ちょっとおかしいな感じなんです（笑）。

小竹：そのレシピには、どういったものを入れたのですか？

りよ子：ナスとトマト、ズッキーニ、あとは豆苗とツルムラサキ、にんじんとかですね。紫に緑に赤にオレンジにと、割とカラフルですね。

小竹：今までで一番再生数が多い動画は？

りよ子：「痩せたいOLのせいろごはん。」という動画です。これも内容は一緒で、旬の野菜をただ切って入れて蒸して食べているだけの動画です。

小竹：なぜその動画が人気なのか、ご自身ではどう分析されていますか？

りよ子：みんな野菜が食べたいのかなと思いましたね。私のインスタを見てくれている方は、なんとなく健康意識がちょっと高い感じがしているのですが、野菜を食べたい意識はあるけれど、思ったより食べられていないから、たくさん詰めて食べられるのがいいのかなと感じました。

小竹：りよ子さんの暮らしがちょっと見えるのも人気の秘密なのではないかと感じました。エプロンをしていないとか、仕事から帰ってきたままでやっていたりする感じとかに共感できる人が多いのかなと思いましたが、どう感じますか？

りよ子：エプロンをしないのは、意識しているわけではなくて、実家の母もエプロンをしていなかったんです。エプロンをして料理をしているのを見たことがないので、私も自分で料理をするようになってもエプロンはしていないんです。そのラフな感じが良かったのかなと思っています。

とにかく買って入れて蒸してみてほしい

小竹：書籍を出すことになった経緯を教えてください。

りよ子：最初はこの本のライターさんから「本を出しませんか？」とDMをいただいたんです。プライベートアカウントからの連絡だったので、半信半疑ながら「では、一度オンラインでお話ししましょう」となり、そうしたら学研の田村さんなどがいたんです。本当にそんな話があるんだと驚いたところから、あれよあれよという間に進んでいきました。





小竹：今日は編集の田村さんもいらっしゃるのですが、どのようにりよ子さんを発見したのですか？

田村：りよ子さんがインスタグラムを始めて半年くらいの頃に、見る度にフォロワーが増えているインスタグラマーがいるとライターさんから教えてもらったんです。実際に見てみたら、すごくカジュアルで好感度が高い印象で、今までのせいろレシピ本にはない雰囲気があると感じて、ぜひやってみたいと思って連絡させてもらいました。

小竹：じゃあ、チームで作った感じですかね？

りよ子：はい。本当にいろいろな方におんぶに抱っこで、自分一人で作ったという感覚は全くなく、みんなで一緒にチームで作ったという感覚がすごく強いです。

小竹：レシピもチームで考えたのですか？

りよ子：最初の1冊目は、半分くらいは私のインスタのレシピを綺麗に本用に整えたものなのですが、私も一気にたくさんのレシピを作るというのが初めてだったので、何をどう手をつけたらいいのかがわからなくて…。だから、みなさんのご意見聞きながらやっていました。

小竹：ちなみに、どのレシピが苦労しましたか？

りよ子：私はいつも似通った食材を手に取ってしまうので、本だと似通った食材がバーッと並んでしまうことになる。今までそんなことを考えたこともなかったので、かぶってはダメなんだみたいなところも難しかったです。あと、ガッツリとヘルシーのバランスですね。せいろっぽいシュウマイばかりだと面白くないとか、全体を通して考えるのが難しかったです。

小竹：苦し紛れに生まれたレシピなどもある？

りよ子：「小松菜リボンの肉巻き」とかは結構苦し紛れです（笑）。もうちょっと可愛いらしいものもほしいと思って、でも思いつかなくて、肉巻きをどうにか可愛くしようと思って、小松菜で結びました。

『すべてを蒸したい せいろレシピ』（Gakken）より「小松菜リボンの肉巻き」撮影：有賀傑 スタイリング：黒木優子

小竹：そして、生まれたら可愛かったのですね（笑）。

りよ子：試作のときは、豚肉ではなくて牛肉でやったんです。牛肉のほうが色が黒いので、もうちょっとリボン感があって可愛かったのですが、牛のしゃぶしゃぶ肉はちょっと高いですし、すでに2回くらい出てきちゃっていたので豚肉になりました。

小竹：2冊目のときは、1冊目よりもすんなりといきましたか？

りよ子：レシピの考え方みたいなものにちょっと慣れた状態ではあったので、産みの苦しみはあまりなかったかもしれません。むしろ、あれも入れたいこれも入れたいで、ページ数的に入りきらなくて、結構削ってできていると思います。

小竹：本を出版したことで、周りからの反応は変わりましたか？

りよ子：本を出した方とよくお話をするようになりました。1冊目のときは、会社員なので本を出した人が周りにいないし、お話もできなくて、これどうなんだろうというのを1人で消化するしかなくて…。もちろん制作チームの方とはいろいろ話をしたのですが、そんなことあったよねみたいなフランクな話をできる友人ができたのがすごくうれしかったです。

小竹：『すべてを蒸したい せいろレシピ』が大賞に選ばれた要因をご自身で分析すると？

りよ子：これまでのせいろの本は、プロの本格的な点心などを紹介するものが多い中で、一般の家庭のキッチンで気軽に日常的に楽しめるというのが、自分で言うのもなんですが、革命的だったのかなって（笑）。

小竹：せいろ蒸しブームの火付け役で革命を起こしたりよ子さんから、みなさんにお伝えしたいことはありますか？

りよ子：これだけ流行っても、ハードルが高そうとか面倒くさそうといったイメージがまだあると思います。でも、本当に簡単です。「とにかく買って入れて蒸してみてください」とお伝えしたいです。

小竹：最初は何を入れればいいですかね？

りよ子：わざわざ買いに行くのすら面倒だと思うので、冷蔵庫にある野菜1〜2品を切って10分くらい蒸したら、「おいしい！」とか「色が綺麗になって可愛い！」などと感じていただけるかなと思います。

（TEXT：山田周平）

