千鳥の2人が、見た目が嫌いな若手芸人を発表。「全パーツイヤです」「親でも弟でも先生でもイヤ」と辛辣なコメントを述べるシーンがあった。

【映像】千鳥が“見た目がイヤ”な若手芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、元NHKアナウンサーの中川安奈が出演した。

この日は、口喧嘩の最強コンビを決定する「第3回 コンビ対抗！フリースタイル 口喧嘩バトルトーナメント」が放送された。登場したのは、ひつじねいり、リンダカラー∞、オダウエダ、ヘンダーソン、スタミナパン、サスペンダーズ、金魚番長。審査員を務めるのは、鬼越トマホークの2人。

同企画に初出演するスタミナパン（麻婆、トシダタカヒデ）の紹介の際のこと。ノブから「麻婆はできるの？」と聞かれると、「見た目で言ったら、1人鬼越トマホークさんですから」と自信満々に答えた麻婆。

一方、七三分けに眼鏡、スーツという姿で、寡黙な中堅サラリーマンのような見た目のトシダは「見た目で言ったら一番俺が性格悪そうでしょ」とこちらも自信に満ち溢れた様子。すると、ノブは「全パーツ、嫌です」とトシダの見た目について嫌悪感を示した。大悟も「親でも弟でも先生でもイヤです」と血縁関係だったしても嫌な見た目であるとコメントした。これ受けてトシダは「でしょ」とまんざらでもない様子を見せた。