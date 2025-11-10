佐野航大が待望の今季初ゴール！ 鮮やかに相手２人を振り切り左足のシュートを突き刺す！ 途中出場の塩貝健人も追加点奪取
現地11月９日に開催されているエールディビジの第12節で、小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人３選手が所属するNECがホームでフローニンヘンと対戦している。
小川と佐野が先発、塩貝がベンチスタートとなったなか、このゲームで先制点を奪ったのが佐野だった。
スコアレスで迎えた51分、敵陣ペナルティエリア手前の左寄りでパスを受けると、ドリブルで相手２人を鮮やか振り切り、左足を一閃。鋭いグラウンダーのシュートをゴール右隅に突き刺してみせた。22歳のMFはこれが嬉しい今季初ゴールとなった。
さらにその10分後には、後半開始から投入された塩貝が左からのクロスにダイレクトで合わせて追加点を奪取。NECが２点をリードして試合は推移している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
