Travis Japanが『anan』の表紙に登場！1年ぶりの表紙でみせる“見守りTiger”な最新ビジュアル

Travis Japanが、11月19日発売の『anan』2472号に登場。3rdアルバム『’s travelers』のリリースを控え、2026年1月からは8都市を巡るツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers』が決定したTravis Japanが表紙を飾る今号では、「みんなで考える、フェムケア2025」特集が展開される。

■表紙ビジュアルは、リボンやフリル…フェミニンな小物使いが新鮮な、“見守りTiger”最新Ver.

11月19日発売の『anan』は「みんなで考える、フェムケア」特集。その表紙に、Travis Japanが1年ぶりに登場。表紙に採用されたビジュアルは、リボンやフリル、レースなど、フェミニンな小物を取り入れた“寄り添いスタイル”。あなたを何かから守るような力強くも優しい7人の“見守りTiger”としての表情に注目しよう。

■パジャマの“添い寝スタイル”は7人が普段は見せぬかわいさをフル発動！レアシンメによるわちゃわちゃカットも必見

表紙ビジュアルとうってかわり、パジャマスタイルでは、7人のやさしさと可愛さが炸裂。おなじみの松田元太、松倉海斗による松松コンビの他、最近完コピダンスで話題を呼んだ“しめんちゅ”こと七五三掛龍也、中村海人、さらにはなかなかレアな組み合わせな宮近海斗、吉澤閑也、川島如恵留による“のえちゃかしず”がぬいぐるみや枕、ブランケットを手にわちゃわちゃ感をフル発動。『anan』ではいつもクールにキメている7人が魅せる、悶絶級のかわいさに癒されること必至だ。

■インタビューはトラジャの優しさが全開！近距離で見守るメンバーだからこそわかる、それぞれの性格・チャームが明らかに

今回は特集に合わせ“優しさ”をテーマにインタビューを敢行。それぞれの他者への寄り添い方の質問からは、グループ内での最新の関係性が明らかに。様々な場面で苦楽をともにした7人だからこそわかるお互いの性格やチャームは、ファンならずとも必読!?

■『anan』2472号「みんなで考える、フェムケア2025」特集内容

『anan』恒例フェムケア特集の最新版。女性のカラダを考えるムーブメントは引き続き活況。生理やPMSといった婦人科系の基礎知識から、最新のフェムテック、進化したアイテム、制度上の変更点などにわたるまで、押さえておきたい情報を一冊に集約。話題のトピックスを、藤井サチや村重杏奈、haru.とともに考えるコーナーも。表紙はTravis Japanがスタイリッシュに飾る。

CLOSE UPに芳根京子×高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）、岩田剛典、奥野壮×豊田裕大、ONEW、小芝風花も登場。

