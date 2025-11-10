timelesz原嘉孝＆篠塚大輝“はらしの”バディ撮影で息ぴったり「ヤンマガ」中面カット一部公開
【モデルプレス＝2025/11/10】timelesz（タイムレス）の原嘉孝、篠塚大輝が、 11月10日発売の「ヤングマガジン」50号グラビア（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場。中面カットと付録ピンナップのカットの一部が初公開された。
【写真】タイプロ推しメン告白したSixTONESメンバー
表紙解禁から大きな話題となっている本号。今回、2人の熱を感じさせる背中合わせのカットと、篠塚さんが原さんの肩を組み「最高のバディ」を体現したカットの2枚が公開された。バラエティ番組などでも体を張った素晴らしいコンビネーションでお茶の間を沸かせる「はらしの」コンビ。“やんちゃ”がテーマでもあるヤングマガジンは、timeleszメンバーの中でも“漢（オトコ）っぷり”が炸裂する2人に熱烈オファー。2人ともヤングマガジンへの出演を喜び、やんちゃでかっこいい「はらしの」を存分に魅せた。
原はカメラの前に立つや否や美しい存在感を放ち、強い眼差しから色香のある雰囲気まで幅広く表現。そんな原のポージングを見て勉強しながら、時折自身で口元をマッサージして表情筋を緩め、クールな視線やいたずらっぽい表情などたくさんのバリエーションを出した篠塚。2人の息の合ったコンビネーションに、現場では「かっこいい！」と声が上がった。
また篠塚はかねてよりヤングマガジンを愛読していたそうで、撮影の合間には好きな作品について熱く語る一幕も。誌面ではかっこいい「はらしの」だけでなく、はにかみながらじゃれ合う「はらしの」までたっぷり撮り下ろし。またインタビューでは、2人についても深掘り。紙版には原＆篠塚の両面ピンナップ付録もついてくる。
なお、timeleszメンバーの男性漫画誌への登場は初。そしてヤングマガジンにおける男性のみの表紙は2021年10号の岡田准一以来4年ぶりとなる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】タイプロ推しメン告白したSixTONESメンバー
◆原嘉孝＆篠塚大輝“はらしの”息ぴったりの撮影
表紙解禁から大きな話題となっている本号。今回、2人の熱を感じさせる背中合わせのカットと、篠塚さんが原さんの肩を組み「最高のバディ」を体現したカットの2枚が公開された。バラエティ番組などでも体を張った素晴らしいコンビネーションでお茶の間を沸かせる「はらしの」コンビ。“やんちゃ”がテーマでもあるヤングマガジンは、timeleszメンバーの中でも“漢（オトコ）っぷり”が炸裂する2人に熱烈オファー。2人ともヤングマガジンへの出演を喜び、やんちゃでかっこいい「はらしの」を存分に魅せた。
◆原嘉孝＆篠塚大輝、深堀りするインタビューも
また篠塚はかねてよりヤングマガジンを愛読していたそうで、撮影の合間には好きな作品について熱く語る一幕も。誌面ではかっこいい「はらしの」だけでなく、はにかみながらじゃれ合う「はらしの」までたっぷり撮り下ろし。またインタビューでは、2人についても深掘り。紙版には原＆篠塚の両面ピンナップ付録もついてくる。
なお、timeleszメンバーの男性漫画誌への登場は初。そしてヤングマガジンにおける男性のみの表紙は2021年10号の岡田准一以来4年ぶりとなる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】