timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、漢っぷりに熱烈オファー 『ヤングマガジン』やんちゃ感あふれるカット公開
8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝が10日発売の『ヤングマガジン』（講談社）50号の表紙巻頭グラビアに登場する。このほど中面カットと付録ピンナップのカットの一部が初公開された。
【先行カット】カッコイイ…！ブラックコーデで登場する原嘉孝＆篠塚大輝
解禁されたのは、2人の熱を感じさせる背中合わせのカットと、篠塚が原の肩を組み「最高のバディ」を体現したカットの2枚。バラエティ番組などでも体を張ったコンビネーションでお茶の間を沸かせる「はらしの」コンビ。
“やんちゃ”がテーマでもあるヤングマガジンは、timeleszメンバーの中でも“漢（オトコ）っぷり”がさく裂する2人に熱烈オファー。2人ともヤングマガジンへの出演を非常に喜び、やんちゃでかっこいい「はらしの」を存分に魅せた。
原はカメラの前に立つやいなや美しい存在感を放ち、強い眼差しから色香のある雰囲気まで幅広く表現。そんな原のポージングを見て勉強しながら、時折自身で口元をマッサージして表情筋をゆるめ、クールな視線やいたずらっぽい表情などたくさんのバリエーションを出した篠塚。2人の息の合ったコンビネーションに、現場では「かっこいい！」の声が上がった。
また、篠塚はかねてより同誌を愛読しているそうで、撮影の合間には好きな作品について熱く語る一幕も。誌面ではかっこいい「はらしの」だけでなく、はにかみながらじゃれ合う「はらしの」までたっぷり撮り下ろし。またインタビューでは、2人について深掘り。紙版には2人の両面ピンナップ付録もついてくる。
