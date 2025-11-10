Travis Japan、“見守りTiger”スタイル 約1年ぶり表紙『anan』で“レア”な組み合わせも
7人組グループ・Travis Japanが、19日発売の週刊誌『anan』2472号（マガジンハウス）の表紙を飾る。同誌の表紙を務めるのは、約1年ぶりとなる。
【動画】おしゃれ！聴くタイムマシーンのようなアルバムティザームービー
表紙に採用されたビジュアルは、リボンやフリル、レースなど、フェミニンな小物を取り入れた“寄り添いスタイル”。何かから守るような力強くも優しい7人の“見守りTiger”としての表情がポイントとなる。
表紙ビジュアルとは異なるパジャマスタイルでは、7人のやさしさとかわいさがさく裂する。おなじみの松田元太＆松倉海斗による松松コンビのほか、最近完コピダンスで話題を呼んだ“しめんちゅ”こと七五三掛龍也＆中村海人、なかなかレアな組み合わせな宮近海斗＆吉澤閑也＆川島如恵留による“のえちゃかしず”が、ぬいぐるみや枕、ブランケットを手にわちゃわちゃ感をフル発動。同誌ではいつもクールな7人が、悶絶級のかわいさを見せる。
インタビューは、特集「みんなで考える、フェムケア2025」に合わせ、“優しさ”をテーマに敢行。それぞれの他者への寄り添い方の質問からは、グループ内での最新の関係性が明らかに。さまざまな場面で苦楽をともにした7人だからこそわかる互いの性格やチャームを語る。
CLOSE UPには芳根京子×高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）、岩田剛典、奥野壮×豊田裕大、ONEW、小芝風花も登場する。
【動画】おしゃれ！聴くタイムマシーンのようなアルバムティザームービー
表紙に採用されたビジュアルは、リボンやフリル、レースなど、フェミニンな小物を取り入れた“寄り添いスタイル”。何かから守るような力強くも優しい7人の“見守りTiger”としての表情がポイントとなる。
表紙ビジュアルとは異なるパジャマスタイルでは、7人のやさしさとかわいさがさく裂する。おなじみの松田元太＆松倉海斗による松松コンビのほか、最近完コピダンスで話題を呼んだ“しめんちゅ”こと七五三掛龍也＆中村海人、なかなかレアな組み合わせな宮近海斗＆吉澤閑也＆川島如恵留による“のえちゃかしず”が、ぬいぐるみや枕、ブランケットを手にわちゃわちゃ感をフル発動。同誌ではいつもクールな7人が、悶絶級のかわいさを見せる。
CLOSE UPには芳根京子×高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）、岩田剛典、奥野壮×豊田裕大、ONEW、小芝風花も登場する。