見どころたくさん！「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」、スタジオツアー東京でスタート

映画「ハリー・ポッター」さながらの“魔法のクリスマス”を楽しめる「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が2025年11月8日（土）からスタートしました。世界中からファンが訪れるほど人気のこのイベント、映画の中に入ったような体験が楽しめます。特に、ホグワーツ魔法魔術学校の生徒と教授が式典や食事を行う「大広間」には、今回初めて、400本を超えるキャンドルが浮かんでいます。ハリーが友人たちと過ごしたグリフィンドールの男子寮や談話室も、クリスマス仕様に変わっています。それはさながら、イギリスの温かなクリスマスの雰囲気。人気の「ダイアゴン横丁」にも雪が降り積もります。ライトが朝〜夜と切り替わっていくので、活気のある雰囲気から、少し怪しい雰囲気まで…横丁に自分が存在しているようなリアル感です。雪がしんしんと降りしきるプロジェクションマッピングが施された、白銀の「ホグワーツ城」も必見です。360度どこからでも見ることができる完成度の高さで、こちらも朝〜夜までの1日を演出。城の照明の点灯〜消灯の様子はかなりリアリティにあふれています。フードも特別仕様に。どれも魅力的な特別メニューが満載ですが、見た目からインパクトがあるのは雪の結晶のオーナメントが冬を彩ってくれる「ユールボールパンケーキ」。これを食べれば一気にクリスマス気分です。グッズも、「2025年クリスマス コレクション」では、ホグワーツのロゴ入りニットやパーカー、映画のシーンをモチーフにしたパジャマなどのウエアなどなど、あったかアイテムが勢揃い。ほかにも紹介しきれないほど魅力的な要素、フード、グッズなどなど盛りだくさんな「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」。2026年1月12日（月・祝）の期間限定とのことで、この冬はスタジオツアー東京へ。詳しくは特設サイトをチェック！