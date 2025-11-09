ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」が主催するフェス「ＬＵＮＡＴＩＣ ＦＥＳＴ．２０２５」（ルナフェス）が９日、千葉・幕張メッセで行われた。脳腫瘍とステージ４の大腸がんで闘病中のロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラムの真矢は８日の公演に続き、サプライズで登場した。

アンコールの手拍子が響く場内で、ボーカルのＲＹＵＩＣＨＩが「今日、奇跡が起こったから。ドラムス真矢！真矢！真矢！」と呼び込んだ。

大歓声の中、真矢は何度も何度もお辞儀。自らの脚でしっかりと歩き、ドラムセットに上がった。ドラムを叩（たた）くことはなかったが、最終曲、１１曲目の「ＷＩＳＨ」が終わると、目に涙を浮かべ、メンバーらに拍手を送った。

「ステージに立てるのも、皆さんのたくさんの愛のおかげだ」と感謝。「１２月２３日、有明アリーナ待ってます」と語り、クリスマスライブ「ＬＵＮＡＴＩＣ Ｘ’ＭＡＳ」での再会を誓った。「もしかしたら（次回の公演では）１曲も叩けないかもしれない。でも、今日、声を張れたから３小節くらいいけるぞ、年末に叩くんだぞ、というのを目標にして治療に専念したい」と約束。真矢コールの中、「ＬＵＮＡ ＳＥＡは決して止まらないからね。みんな愛しているよ」とシャウトした。（中西 珠友）