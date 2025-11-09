『LUNATIC FEST.2025』2日間で5万人動員 感動のラストは「WISH」セッション
2日間にわたり開催された、LUNA SEA主催の“最狂”ロックフェス『LUNATIC FEST.2025』は9日、最高潮の熱気と歓声に包まれながら、感動のフィナーレを迎えた。
【画像】真矢が開催発表…『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』
初日（8日）のアンコールセッションでは、現在リハビリ療養中であるLUNA SEAのドラム・真矢が登場。「LUNA SEAを止めたくない」という真矢の強い想いから、12月23日に東京・有明アリーナにて『LUNATIC X'MAS 2025 - OUR JOURNEY CONTINUES -』の開催が告げられるという、感動のサプライズがあった。
迎えた2日目のLUNA SEAステージでは、2日間の開会宣言を任されるなど大車輪の活躍を見せたボーカル・RYUICHIが、喉が枯れるほど熱のこもったパフォーマンスを披露。オーディエンスがその気迫に負けんとばかりの大合唱で応える光景は、『LUNATIC FEST.』の伝説に新たな1ページとして深く刻まれる名シーンとなった。ラストはライブ定番曲「WISH」のセッションで締めくくられ、2日間で5万人を動員した同フェスは大団円を迎えた。
『LUNATIC X'MAS 2025 - OUR JOURNEY CONTINUES -』のチケットは、LUNA SEAのオフィシャルファンクラブ「SLAVE」で最速先行が受付中だ。
■出演者
DAY-1：11月8日（土）※出演順
Novelbright（STYLE STAGE）
lynch.（MOTHER STAGE）
GODLAND（STYLE STAGE）
シド（MOTHER STAGE）
SIAMSOPHIA（STYLE STAGE）
MY FIRST STORY（MOTHER STAGE）
T.M.Revolution（STYLE STAGE）
DIR EN GREY（MOTHER STAGE）
BRAHMAN（STYLE STAGE）
LUNA SEA（MOTHER STAGE）
DAY-2：11月9日（日）※出演順
NEMOPHILA（MOTHER STAGE）
ROTTENGRAFFTY（STYLE STAGE）
9mm Parabellum Bullet（MOTHER STAGE）
MUCC（STYLE STAGE）
凛として時雨（MOTHER STAGE）
黒夢（STYLE STAGE）
UVERworld（MOTHER STAGE）
THE YELLOW MONKEY（STYLE STAGE）
BUCK-TICK（MOTHER STAGE）
LUNA SEA（STYLE STAGE）
