ついに運命の歯車が動き始めた玄一（及川光博）と索（手越祐也）の恋模様。しかし、彼らの恋愛の行く末も、ほたる（白鳥玉季）の将来もまだまだわからないことだらけだ。ドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）の第5話は、居心地の悪い社会をいい感じに生きていくために、“共同作業”で歩き続けようとする登場人物たちの奮闘が描かれる回だった。

玄一が暮らすアパートに引っ越してくることになった索。正式にお隣さんとなったことが嬉しくて仕方がない玄一は、ルンルンな気分で彼の引っ越しを手伝おうとする。しかし、2人だけの時間を過ごせるかと思ったのも束の間、索の元恋人である吉田（井之脇海）が引っ越しの助太刀にやってくる。

気が気ではない玄一の前で、索と吉田は平然とした様子で言葉を交わす。どうやら「別れたら連絡を一切、取らなくなる」玄一とは異なり、索と吉田は別れたあとも友達に戻れるタイプらしい。しかし、吉田が職場の人にゲイであることを知られたくないがために、ダミーの結婚指輪をつけているのに対して、索は「そんなことしてるからずっと馴染めないんじゃない？ 隠して嘘ついてるから」と答える。当たり前だが、同じゲイである3人でも、恋愛に対する考え方や“カミングアウト”の線引きはそれぞれ違う。

今回は、特に吉田のセリフにハッとさせられることが多かった。「そっちの普通とこっちの普通、違うんですけど」「なんで同じ図を見ているのにわからんの。見ているもの違う？」など、さりげなく会話で口にしてしまう“普通”や“同じ”が、もしかしたら偏見につながっているのかもしれないと自戒する。

一方で、アパートの大家である井の頭（坂井真紀）は突然、届いた手紙を頼りに、ほたるの母親・ともえ（麻生久美子）とカフェで落ち合うことに。「ほたるに渡してほしくて。渡せばわかると思うので」と全国各地のご当地キーホルダーを授けて去ろうとするともえに対して、井の頭は彼女を連れ戻そうとする。

そこで明かされたともえの逃亡の理由は、社会から「なめられている」と感じたからだった。就職氷河期に契約社員として入社した彼女は、会社の経理として長く働くことができたのは、自身が「めんどくさくなかったから」だと断言する。仕事内容や契約に疑問を持たず、任されたことを淡々とこなす。そんな彼女が横領に手を染めるきっかけとなった出来事が、若い男性の契約社員がたった1年で正社員になったことだった。

ジェンダーによる格差。正社員との格差。ともえが目の当たりにしたさまざまな不平等が積み重なり、その差額を計算した額こそが3226万1570円。彼女が会社から横領したお金の総額とピッタリ一致する。

ほたるが何気なく口にした「高校行っていい？ 安い高校ってあるのかな」という質問に、ともえは「子供にお金の心配をさせない、そういう母親でいたかったし、なりたかったんです」と述懐する。だから、あくまで自分のために、お金を横領したのだと。井の頭が「私なら（ほたるを）絶対に置いていかない」と言うように、彼女の言い分を「すべてわかる」と簡単には言えない。それでも、写真の画面越しにほたるの頭をなでるともえの表情を観ていると、自分の都合で子供を置き去りにする母親とは思えなかった。お土産のキーホルダーにも、ほたるにしか伝わらないメッセージがあるのかもしれない。

ともえも吉田も事情は違えど、社会を生きるなかで同じように「なめられている」と感じていた。今まで気づかぬうちに遭遇していた差別や偏見、不平等は、一度、認識してしまったらずっと視界の端に映り込む。見えないように細工された格差を我慢しているともえのような人もいれば、吉田のようにマイノリティであることを隠して生きている人もいる。それは今の現実社会における紛れもない事実だ。

それでも、ともえと井の頭がカフェで話し込んでいる途中に来店して、思わずジャンボパフェを頼んだ百瀬（渋谷凪咲）は、結局、食べきれずに「ぜんぜん無理でした。1人じゃ」と2人をテーブルに呼び寄せる。すべてを1人で抱え込んで解決しようとするのではなく、百瀬のように誰かに頼ることもときには必要で、伸ばした手をとってくれる人もこの世界にはきっといる。そして何よりも、3人での共同作業ならば、ジャンボパフェだろうと、複雑な家具の組み立てだろうと、なんとかなってしまう。

物語のラスト、ほたるの期末テストの結果が返却される。テスト前に勉強を教えてくれた玄一には「私に将来なんてあるんですかね」と諦めの表情を浮かべていたほたるだが、答案用紙に書かれていたのは彼女なりの決意表明だった。

答えの欄を埋める「絶望してるけど／とにかくめちゃくちゃ先には／良くなってるはずだから／生きるしかない」。そのすぐ下には採点した索の「がんばりましょう」と玄一の「がんばったね」という言葉が書き添えられている。

今の社会は生きづらい。それでもずっと先の未来では、社会がいい感じになっているかもしれない。トーヨコの友人・なっち（大島美優）の高校に行きたい理由が「眉毛を細くしたいから」という自由すぎる答えだったように、これから先の人生をどのように生きていくかを選ぶ決め手は、案外そういうのでいいのかもしれない。

玄一の歌声がアパートの敷地に響きわたり、索とは手を握り合っていい感じの雰囲気に。しかし、玄一は余韻をかき消すかのように、初恋の相手である鯉登（大谷亮平）に会いに行くことを決意する。彼らの恋模様は、よりいっそう複雑に入り組んでいきそうだ。

