森保JにGK野澤大志ブランドンを追加招集!! 鈴木彩艶負傷で24年アジア杯以来の復帰
日本サッカー協会(JFA)は9日、今月のキリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表にGK野澤大志ブランドン(アントワープ)を追加招集することが決まったと発表した。日本代表ではGK鈴木彩艶(パルマ)がケガのため、招集を辞退していた。
2002年生まれの野澤は昨年1月1日の親善試合タイ戦(◯5-0)に向けた活動でA代表初招集。続いて行われたアジアカップでもメンバー入りしていたが、いずれも出場機会はなく、今回がアジア杯以来の復帰となった。昨夏にはパリ五輪メンバーにも選出されており、今回初招集のGK小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)とGKチームを編成していた。
クラブレベルでは今夏、FC東京からベルギー・アントワープに完全移籍。10月5日の第10節セルクル・ブルージュ戦でベルギーリーグデビューを果たすと、直近5試合連続で出場し、欧州主要リーグで経験を重ねていた。
