フライブルクvsS・パウリ スタメン発表
[11.9 ブンデスリーガ第10節](Europa-Park Stadion)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
FW 7 デリー・シャーハント
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 8 エリック・スミス
MF 6 ジェームズ・サンズ
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 23 ルイス・オピー
FW 19 マルティン・カールス
FW 24 コナー・メトカーフ
FW 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 14 フィン・スティーブンス
DF 21 ラース・リツカ
DF 34 J. Robatsch
MF 7 ジャクソン・アーバイン
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 10 ダネル・シナニ
FW 17 ダポ・アフォラヤン
FW 27 アンドレアス・フントンジ
監督
アレクサンダー・ブレッシン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
