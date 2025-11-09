[11.9 ブンデスリーガ第10節](Europa-Park Stadion)

※23:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 28 マティアス・ギンター

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 5 アントニー・ユング

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

FW 7 デリー・シャーハント

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 31 イゴール・マタノビッチ

監督

ユリアン・シュスター

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ・バシリ

DF 3 カロル・メッツ

DF 5 ハウケ・バール

DF 8 エリック・スミス

MF 6 ジェームズ・サンズ

MF 11 アルカディウシュ・ピルカ

MF 16 藤田譲瑠チマ

MF 23 ルイス・オピー

FW 19 マルティン・カールス

FW 24 コナー・メトカーフ

FW 28 マティアス・ペレイラ・ラージ

控え

GK 1 ベン・フォル

DF 14 フィン・スティーブンス

DF 21 ラース・リツカ

DF 34 J. Robatsch

MF 7 ジャクソン・アーバイン

FW 9 アブドゥリー・シーセイ

FW 10 ダネル・シナニ

FW 17 ダポ・アフォラヤン

FW 27 アンドレアス・フントンジ

監督

アレクサンダー・ブレッシン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります