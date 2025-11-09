クリスタル・パレスvsブライトン スタメン発表
[11.9 プレミアリーグ第11節](シェルハースト パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
監督
オリバー・グラスナー
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 49 ジョー・ナイト
FW 9 S. Tzimas
FW 19 C. Kostoulas
FW 58 N. Oriola
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
控え
GK 31 レミ・マシューズ
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
監督
オリバー・グラスナー
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 49 ジョー・ナイト
FW 9 S. Tzimas
FW 19 C. Kostoulas
FW 58 N. Oriola
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります