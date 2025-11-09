[11.9 プレミアリーグ第11節](The City Ground)

※23:00開始

<出場メンバー>

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 3 ネコ・ウィリアムズ

DF 5 ムリーロ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 37 ニコロ・サボーナ

MF 6 イブラヒム・サンガレ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 14 ダン・エンドイェ

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

FW 19 Igor Jesus

控え

GK 13 John Victor

DF 4 モラート

DF 23 Jair Cunha

DF 44 ザック・アボット

MF 22 ライアン・イエーツ

MF 24 ジェームズ・マカティー

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 15 アルノー・カリムエンド

FW 21 オマリ・ハッチンソン

監督

ショーン・ダイチ

[リーズ]

先発

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 2 ジェイデン・ボーグル

DF 3 ガブリエル・グズムンドソン

DF 6 ジョー・ロドン

DF 15 ジャカ・ビヨル

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 18 アントン・シュタハ

MF 19 ノア・オカフォー

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

控え

GK 26 カール・ダーロウ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 7 ダニエル・ジェームズ

MF 22 田中碧

MF 44 イリア・グルエフ

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 20 ジャック・ハリソン

監督

ダニエル・ファルケ

