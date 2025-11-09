N・フォレストvsリーズ スタメン発表
[11.9 プレミアリーグ第11節](The City Ground)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 5 ムリーロ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 37 ニコロ・サボーナ
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 ダン・エンドイェ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
FW 19 Igor Jesus
控え
GK 13 John Victor
DF 4 モラート
DF 23 Jair Cunha
DF 44 ザック・アボット
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 15 アルノー・カリムエンド
FW 21 オマリ・ハッチンソン
監督
ショーン・ダイチ
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 19 ノア・オカフォー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 20 ジャック・ハリソン
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります