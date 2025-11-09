¡Úµð¿Í¡Û»°ÄÍÎ°À¸¤¬ÀÐ°æ£²·³´ÆÆÄ¤«¤é½õ¸À¡Ö³°¤Îµå¤ò¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥ë¤ËÅö¤Æ¤ë¤°¤é¤¤°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×
¡¡µð¿Í¤¬£¹Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂè£³¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Âè£²¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Î£µÆü¤«¤é»ØÆ³¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÀÐ°æÂöÏ¯¿·£²·³´ÆÆÄ¤Ï¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÇ¿¶¤ê¤òÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁáÂ®¡ÈÂöÏ¯Î®¡É¤ÏÁ´³«¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸á¸å£¶»þÁ°¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿Îý½¬¸å¡¢»°ÄÍ¤È¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ²ñÏÃ¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç²¿ÅÙ¤«½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö³°¤Îµå¤ò¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥ë¤ËÅö¤Æ¤ë¤°¤é¤¤°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¾¡¼ê¤ËµÕÊý¸þ¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»°ÄÍ¡£¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤ä¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç±Ô¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡»°ÄÍ¤Ï°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨£¶·î¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¡££²·³¤Ç¤Ï£·£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¸ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£¹ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£