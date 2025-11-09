STARTO ENTERTAINMENTに所属するACEesの深田竜生さん（23）と、関西ジュニアの西村拓哉さん（22）が9日、SUPER EIGHTの大倉忠義さんが編集長を務める雑誌『Zessei』の創刊記念写真展の記者会見に登場。撮影の裏話や大倉さんの仕事ぶりを語りました。

『Zessei』は、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアのプロデュースに携わってきた大倉さんが編集長として、10日に創刊する新たなエンタメマガジン。ジュニアがメインで登場し、創刊号の表紙巻頭特集にはACEesを起用。裏表紙には、関西ジュニアから選出されたメンバーが登場。そのほか、なにわ男子の道枝駿佑さん（23）たち、先輩アーティストも登場します。

深田さんは表紙の写真撮影について「ロサンゼルスでの撮影で、気合を入れて臨みました。砂漠でも撮影があったんですけど、行くのも初めてでしたし、めちゃくちゃ暑かった、遠くの方では、雷が鳴ってたり、初めての気候を経験しました」と振り返りました。

■「帰っちゃって」大倉さんの仕事ぶり

一方、裏表紙に登場する西村さんは「普段からやっている雑誌とは違う、どちらかというと写真集に近いような撮影ができると聞いたときは楽しみな気持ちでいっぱいでした」と語りました。

また、編集長である大倉さんの仕事ぶりについて聞かれた2人。深田さんは「最高です」と答えつつも「道枝（駿佑）くんとの撮影の時も、大倉くんがわざわざ来てくださったんですけど、最初道枝君だけの撮影で、その後僕だったんですけど。道枝君の撮影が終わったら、“おつかれっした〜”って言って帰っちゃって…。寂しかったです（笑）」と明かしました。

一方、西村さんは「僕たちの裏表紙も（大倉さんが）現場に来てくださって。8人で裏表紙撮ったんですけど、8人の中での距離感、1・2センチの距離感で見え方が変わってくるっていうのを、現場でアドバイスをしていただいて。雑誌の雰囲気に合わせたカットを、すごくこだわってらっしゃったのが印象的でした」と、大倉さんの仕事ぶりをたたえました。