6組の悩めるカップルが一時的に破局をし、2組に分かれて共同生活がスタート。先ほどまで恋人関係だったパートナーが、他の異性と仲良くしている写真を目にし、ショックを受けるメンバーが続出した。

【映像】彼氏が違う女性と…浮気中の写真（複数カット）

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

“お試し破局”中の元恋人がいない環境で、共同生活をスタートさせたメンバーたち。20日間の共同生活のうち、最初の4日間は元恋人がいるチームとの交流は禁止されており、お互いの様子はインスタグラムの投稿を通じて知ることができる。

覚悟を決め、“お試し破局”をしたメンバーたちだったが、元恋人が他の異性と一緒にいる写真を目にすれば、どうしてもショックを受けるもの。初日の夕食時、サヤカ（34歳／フィットネストレーナー）は「私は正直、向こう（元恋人・ダイシロウ）がめちゃくちゃ気になるかも。その気持ちが写真見て増しちゃった。今何してるんだろうな？って気になっちゃう」と複雑な胸中を吐露。タカマサ（31歳／コンサルタント）からも「写真見たら生々しい」と声が上がり、多くのメンバーが別チームの写真を見て嫉妬している様子だった。

その頃、別の場所で共同生活を送る元恋人たちも、インスグラムの投稿をチェックしていた。メンバーたちは「ちょっと俺らのほうが楽しそう」「距離感ある」と対抗心を燃やし、「さっき撮った写真あげる？これあげちゃうよ？」と、写真を利用し煽るような行動に出た。

もう一方のチームのメンバーたちは、投稿された写真を見て「こういう感情になるんだ」とため息。ほかにも「距離ちか」「変顔とかしてるんだけど」など、不快感を示す声が続出し、その場は暗い雰囲気に。インスタグラムのストーリーズには、楽しそうに乾杯をする動画もアップされており、スタジオの藤田ニコルも「めっちゃ嫌だ」「仲いいね」と同情を寄せていた。