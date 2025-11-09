インテル・マイアミは、エースのリオネル・メッシの2ゴール1アシストの活躍などでナッシュビルを下し、昨季敗退したイースタンカンファレンス1回戦を突破した。



プレイオフ1回戦で対峙したナッシュビルとは第1戦では3-1で勝利。第2戦では1-2で敗れ、1勝1敗で並んでいた。この試合で勝利したチームが準決勝進出という状況でインテル・マイアミは、前半10分にメッシが早くも試合を動かした。





ルーズボールにいち早く反応したメッシは、ボールを保持すると、得意のドリブルでペナルティアークへ進入。そのまま左足で相手DFの股の下を狙い、シュートを決めた。さらに前半39分、左サイドを駆け上がったタデオ・アジェンデからのパスをエリア中央で受けたメッシは、ワンタッチで無人のゴールへ追加点。後半28分にもメッシとジョルディ・アルバが華麗なワンツーを披露し、その後にアルバがエリア左側を深くえぐり、中央のアジェンデへアシスト。3点目がメッシの起点で生まれた。さらにメッシの活躍は終わらない。その3分後の後半31分には、ピッチの中央でパスを受けると、絶妙なスルーパスでアジェンデのループシュートゴールをお膳立て。試合はエースが4得点に関わる圧巻のプレイでインテル・マイアミを勝利に導いた。