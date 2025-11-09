将棋の永瀬拓矢九段（33）が9日、大阪市で第46回JT杯準決勝に臨み、佐藤天彦九段（37）に89手で勝利した。2020年度の第41回以来5年ぶりの決勝進出。すでに決勝進出を決めた藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝と11月23日、都内で対戦する。

振り駒の結果、永瀬が先手になり相居飛車の力戦に進んだ。永瀬が2筋にと金を作る間に、佐藤は左右の桂を5段目まで跳ね出して5筋へ戦力集中させる。対して永瀬はひねり飛車のように7筋へ飛車を転回し、7、8筋を制圧。そして飛車交換の後、成香とと金を左辺に作って挟撃態勢を築いて逃げ切った。

永瀬は藤井への挑戦権を争う、ALSOK杯第75期王将戦（スポニチ特別協力）挑戦者決定リーグでも現在4勝0敗。計7人が総当たりで6局ずつ指すリーグは1敗もすでに菅井竜也八段（33）1人で、10日の菅井―伊藤匠2冠戦で菅井が敗れると永瀬のプレーオフ以上が確定する。

前期1勝4敗で敗退した藤井との2期連続の7番勝負進出へ前進する永瀬、そして藤井にとっても、JT杯決勝はその前哨戦との意味合いも持つのかも知れない。今年、王将戦、名人戦、王位戦でぶつかった両者の再戦は注目を集めそうだ。