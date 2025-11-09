【YSL BEAUTY】時代を超えて輝く「ル ヴェスティエール デ パルファム」♡7種のフレグランスが登場

時代を超えてモードを牽引してきたYSL BEAUTYから、ブランドの精神を香りで表現するコレクション「ル ヴェスティエール デ パルファム」が限定の35mLサイズで登場。ムッシュ イヴ・サンローランが創り上げたアイコニックなワードローブをオマージュしたこのフレグランスは、ラグジュアリーでジェンダーレスな香りの芸術♡。ギフトにもぴったりな、特別な香りが7種類ラインアップします。

YSL BEAUTYが紡ぐ「ル ヴェスティエール デ パルファム」

ブランドの伝統と革新を融合させた「ル ヴェスティエール デ パルファム」は、ファッションと香りの世界をつなぐ唯一無二のコレクション。

2025年11月14日(金)に限定発売され、35mLの新サイズで登場します。（※公式オンラインブティック・表参道フラッグシップ ブティックでは11月5日(水)より先行発売）

価格は各25,300円（税込）。繊細なボトルデザインと上質な香調が、日常に特別な瞬間を添えてくれます。

フローラルとウッディ、2つの世界をまとう香り

FLORAL系



・ゴールド：チュベローズが心を酔わせるフローラルアンバリー。

・ブラウス：透明感あるローズとスパイスの調和。

・トレンチ：シトラスとアイリスが織り成すエレガントな香り。

・ジャンプスーツ：マグノリアが輝くフローラルフルーティ。

WOODY系



・ミューズ：ムスクとインクアコードが響き合うウッディレザー。

・ベビーキャット：バニラが印象的なウッディアンバリー。

・タキシード：パチョリとローズが織り成すダークで洗練された香り。

「ル ヴェスティエール デ パルファム」では、YSLらしいエレガンスを感じさせるフローラルとウッディの香りがラインアップ。

それぞれがYSLのスタイルとスピリットを体現し、纏う人の魅力を引き出します。

香りでまとうYSLのスピリット♡

YSL BEAUTYが贈る「ル ヴェスティエール デ パルファム」は、ただの香水ではなく、個性と自信を引き出す“スタイル”そのもの。

シーンや気分に合わせて香りを選ぶことで、自分らしいエレガンスを演出できます。

時を超えて愛されるYSLの精神を、香りという新しいかたちで楽しんでみてはいかがでしょうか♪