【マンガ】不妊治療をやめて“子どもを諦めた夫婦”に訪れた予想外…「会話が弾まない」無味乾燥な日々
「子どもというのはいても苦労、いなくても苦労」と昔の人は言ったという。もちろん、子どもはいらないという選択をしているなら、夫婦だけで楽しむこともできるが、「ほしいのに結局、できなかった」場合、どこでどう諦めて踏ん切りをつけるのかが難しい。
さらに二人きりで生きていくと決めたのはいいが、子どもを欲する気持ちを介在させて向き合ってきた夫婦が、その思いを外したとき、何か別の思いや別のものが見えてくる可能性もある。
【マンガ】40歳子なし専業主婦の憂鬱／働いてないの？と言われ
原案：亀山早苗
マンガ：カンザキミナミ（@knzkminami）
(文:All About 編集部)
さらに二人きりで生きていくと決めたのはいいが、子どもを欲する気持ちを介在させて向き合ってきた夫婦が、その思いを外したとき、何か別の思いや別のものが見えてくる可能性もある。
【マンガ】40歳子なし専業主婦の憂鬱／働いてないの？と言われ
子どもがほしいという共通目標がなくなって
原案：亀山早苗
マンガ：カンザキミナミ（@knzkminami）
(文:All About 編集部)